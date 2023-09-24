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При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали два человека - РИА Новости, 24.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:04 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/donetsk-1898287095.html
При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали два человека
При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали два человека - РИА Новости, 24.09.2023
При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали два человека
Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T09:04
2023-09-24T09:04
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "При обстреле Куйбышевского района по улице Умова получили ранение мужчина 2002 года рождения и женщина 1948 года рождения", - говорится в сообщении мэра. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20230923/obstrel-1898261504.html
куйбышевский район
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куйбышевский район, донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали два человека

При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка ранены мужчина и женщина

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"При обстреле Куйбышевского района по улице Умова получили ранение мужчина 2002 года рождения и женщина 1948 года рождения", - говорится в сообщении мэра.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали две женщины
Вчера, 21:59
 
Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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