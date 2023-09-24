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При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали два человека
При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали два человека - РИА Новости, 24.09.2023
При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали два человека
Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T09:04
2023-09-24T09:04
2023-09-24T09:04
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "При обстреле Куйбышевского района по улице Умова получили ранение мужчина 2002 года рождения и женщина 1948 года рождения", - говорится в сообщении мэра. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20230923/obstrel-1898261504.html
куйбышевский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали два человека
При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка ранены мужчина и женщина