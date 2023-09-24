https://ria.ru/20230924/donetsk-1898287095.html

При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали два человека

При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали два человека - РИА Новости, 24.09.2023

При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадали два человека

Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T09:04

2023-09-24T09:04

2023-09-24T09:04

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "При обстреле Куйбышевского района по улице Умова получили ранение мужчина 2002 года рождения и женщина 1948 года рождения", - говорится в сообщении мэра. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20230923/obstrel-1898261504.html

куйбышевский район

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

куйбышевский район, донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия