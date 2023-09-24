https://ria.ru/20230924/byk-1898327912.html

Бык проткнул рогами мужчину на фестивале в Испании, пишут СМИ

Бык проткнул рогами мужчину на фестивале в Испании, пишут СМИ - РИА Новости, 24.09.2023

Бык проткнул рогами мужчину на фестивале в Испании, пишут СМИ

Бык проткнул рогами мужчину на фестивале в испанском автономном сообществе Валенсия, он скончался от полученных травм, сообщает газета ABC. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T14:57

2023-09-24T14:57

2023-09-24T14:57

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Бык проткнул рогами мужчину на фестивале в испанском автономном сообществе Валенсия, он скончался от полученных травм, сообщает газета ABC. "Мужчина скончался от ударов рогами быка на народных гуляниях в Валенсии", - передает издание. Как сообщается, инцидент произошел в субботу в муниципалитете Ла-Побла-де-Фарнальс во время забега с быками Bous al carrer в рамках фестиваля. Жертвой был 61-летний мужчина. Его экстренно прооперировали в местной больнице, однако спасти не удалось. Как сообщается, незадолго до этого был тяжело ранен еще один пожилой мужчина, рога быка вонзились ему в ноги. Сейчас он находится в стабильном состоянии. В обоих случаях быки подняли мужчин на рога. Bous al carrer ("Быки на улице") – испанская традиция с участием быков, в рамках которой животных выпускают на улицы города, обычно за несколько часов до корриды. Вдоль улиц устанавливают специальные ограждения, чтобы участники забега могли перепрыгнуть через них и оказаться в безопасности, однако периодически участники или зрители получают ранения или гибнут.

https://ria.ru/20230907/byk-1894699390.html

https://ria.ru/20230622/byk-1879846598.html

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в мире, испания, валенсия (область)