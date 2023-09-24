https://ria.ru/20230924/bespilotnik-1898329038.html
В Белгородском районе сбили беспилотник
В Белгородском районе сбили беспилотник - РИА Новости, 24.09.2023
В Белгородском районе сбили беспилотник
Система ПВО сбила в Белгородском районе беспилотник, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T15:07
2023-09-24T15:07
2023-09-24T15:17
происшествия
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Система ПВО сбила в Белгородском районе беспилотник, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал губернатор.Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20230924/kursk-1898295578.html
белгородский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородский район
Происшествия, Белгородский район
В Белгородском районе сбили беспилотник
Силы ПВО в Белгородском районе сбили беспилотник, пострадавших нет