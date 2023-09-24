https://ria.ru/20230924/bespilotnik-1898329038.html

В Белгородском районе сбили беспилотник

В Белгородском районе сбили беспилотник - РИА Новости, 24.09.2023

В Белгородском районе сбили беспилотник

Система ПВО сбила в Белгородском районе беспилотник, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T15:07

2023-09-24T15:07

2023-09-24T15:17

происшествия

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Система ПВО сбила в Белгородском районе беспилотник, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал губернатор.Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20230924/kursk-1898295578.html

белгородский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородский район