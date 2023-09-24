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Эрдоган и Алиев откроют военно-производственный комплекс в Нахичевани - РИА Новости, 24.09.2023
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14:11 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/azerbaydzhan-1898322110.html
Эрдоган и Алиев откроют военно-производственный комплекс в Нахичевани
Эрдоган и Алиев откроют военно-производственный комплекс в Нахичевани - РИА Новости, 24.09.2023
Эрдоган и Алиев откроют военно-производственный комплекс в Нахичевани
Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев примут участие в церемонии закладки камня газопровода и откроют военно-производственный... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T14:11
2023-09-24T14:11
азербайджан
турция
нахичевань
реджеп тайип эрдоган
ильхам алиев
в мире
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АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев примут участие в церемонии закладки камня газопровода и откроют военно-производственный комплекс в Нахичевани, на границе с Арменией, сообщило управление по коммуникациям администрации президента Турции. "Президент Реджеп Тайип Эрдоган 25 сентября 2023 года совершит однодневный рабочий визит в Нахчыван по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева. В ходе встречи, которая состоится между президентом Эрдоганом и господином Алиевым, будут обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном, а также состоится обмен мнениями по текущим вопросам региональной и глобальной повестки, в первую очередь по событиям в Карабахе", - сообщило управление. Уточняется, что в рамках визита нашего президента планируется участие в церемонии закладки первого камня газопровода Ыгдыр-Нахчыван вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и открытия модернизированного военно-производственного комплекса "Нахчыван".
https://ria.ru/20230924/vsrecha-1898321916.html
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азербайджан, турция, нахичевань, реджеп тайип эрдоган, ильхам алиев, в мире
Азербайджан, Турция, Нахичевань, Реджеп Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев, В мире
Эрдоган и Алиев откроют военно-производственный комплекс в Нахичевани

Эрдоган и Алиев откроют военно-производственный комплекс на границе с Арменией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезиденты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев
Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев. Архивное фото
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АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев примут участие в церемонии закладки камня газопровода и откроют военно-производственный комплекс в Нахичевани, на границе с Арменией, сообщило управление по коммуникациям администрации президента Турции.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган 25 сентября 2023 года совершит однодневный рабочий визит в Нахчыван по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева. В ходе встречи, которая состоится между президентом Эрдоганом и господином Алиевым, будут обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном, а также состоится обмен мнениями по текущим вопросам региональной и глобальной повестки, в первую очередь по событиям в Карабахе", - сообщило управление.
Уточняется, что в рамках визита нашего президента планируется участие в церемонии закладки первого камня газопровода Ыгдыр-Нахчыван вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и открытия модернизированного военно-производственного комплекса "Нахчыван".
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Эрдоган обсудит с Алиевым предложенную Анкарой четырехстороннюю встречу
14:07
 
АзербайджанТурцияНахичеваньРеджеп Тайип ЭрдоганИльхам АлиевВ мире
 
 
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