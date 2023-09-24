https://ria.ru/20230924/azerbaydzhan-1898322110.html

Эрдоган и Алиев откроют военно-производственный комплекс в Нахичевани

Эрдоган и Алиев откроют военно-производственный комплекс в Нахичевани - РИА Новости, 24.09.2023

Эрдоган и Алиев откроют военно-производственный комплекс в Нахичевани

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев примут участие в церемонии закладки камня газопровода и откроют военно-производственный... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T14:11

2023-09-24T14:11

2023-09-24T14:11

азербайджан

турция

нахичевань

реджеп тайип эрдоган

ильхам алиев

в мире

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АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев примут участие в церемонии закладки камня газопровода и откроют военно-производственный комплекс в Нахичевани, на границе с Арменией, сообщило управление по коммуникациям администрации президента Турции. "Президент Реджеп Тайип Эрдоган 25 сентября 2023 года совершит однодневный рабочий визит в Нахчыван по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева. В ходе встречи, которая состоится между президентом Эрдоганом и господином Алиевым, будут обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном, а также состоится обмен мнениями по текущим вопросам региональной и глобальной повестки, в первую очередь по событиям в Карабахе", - сообщило управление. Уточняется, что в рамках визита нашего президента планируется участие в церемонии закладки первого камня газопровода Ыгдыр-Нахчыван вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и открытия модернизированного военно-производственного комплекса "Нахчыван".

https://ria.ru/20230924/vsrecha-1898321916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

азербайджан, турция, нахичевань, реджеп тайип эрдоган, ильхам алиев, в мире