https://ria.ru/20230924/azerbaydzhan-1898322110.html
Эрдоган и Алиев откроют военно-производственный комплекс в Нахичевани
Эрдоган и Алиев откроют военно-производственный комплекс в Нахичевани - РИА Новости, 24.09.2023
Эрдоган и Алиев откроют военно-производственный комплекс в Нахичевани
Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев примут участие в церемонии закладки камня газопровода и откроют военно-производственный... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T14:11
2023-09-24T14:11
2023-09-24T14:11
азербайджан
турция
нахичевань
реджеп тайип эрдоган
ильхам алиев
в мире
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АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев примут участие в церемонии закладки камня газопровода и откроют военно-производственный комплекс в Нахичевани, на границе с Арменией, сообщило управление по коммуникациям администрации президента Турции. "Президент Реджеп Тайип Эрдоган 25 сентября 2023 года совершит однодневный рабочий визит в Нахчыван по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева. В ходе встречи, которая состоится между президентом Эрдоганом и господином Алиевым, будут обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном, а также состоится обмен мнениями по текущим вопросам региональной и глобальной повестки, в первую очередь по событиям в Карабахе", - сообщило управление. Уточняется, что в рамках визита нашего президента планируется участие в церемонии закладки первого камня газопровода Ыгдыр-Нахчыван вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и открытия модернизированного военно-производственного комплекса "Нахчыван".
https://ria.ru/20230924/vsrecha-1898321916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, турция, нахичевань, реджеп тайип эрдоган, ильхам алиев, в мире
Азербайджан, Турция, Нахичевань, Реджеп Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев, В мире
Эрдоган и Алиев откроют военно-производственный комплекс в Нахичевани
Эрдоган и Алиев откроют военно-производственный комплекс на границе с Арменией
АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев примут участие в церемонии закладки камня газопровода и откроют военно-производственный комплекс в Нахичевани, на границе с Арменией, сообщило управление по коммуникациям администрации президента Турции.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган 25 сентября 2023 года совершит однодневный рабочий визит в Нахчыван по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева. В ходе встречи, которая состоится между президентом Эрдоганом и господином Алиевым, будут обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном, а также состоится обмен мнениями по текущим вопросам региональной и глобальной повестки, в первую очередь по событиям в Карабахе", - сообщило управление.
Уточняется, что в рамках визита нашего президента планируется участие в церемонии закладки первого камня газопровода Ыгдыр-Нахчыван вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и открытия модернизированного военно-производственного комплекса "Нахчыван".
Эрдоган обсудит с Алиевым предложенную Анкарой четырехстороннюю встречу