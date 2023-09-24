https://ria.ru/20230924/aviatsiya-1898292713.html
Российская авиация ударила по командно-наблюдательным пунктам ВСУ в ДНР
Российская авиация ударила по командно-наблюдательным пунктам ВСУ в ДНР - РИА Новости, 24.09.2023
Российская авиация ударила по командно-наблюдательным пунктам ВСУ в ДНР
Российская авиация нанесла четыре удара по командно-наблюдательным пунктам противника ВСУ в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T09:57
2023-09-24T09:57
2023-09-24T10:16
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская авиация нанесла четыре удара по командно-наблюдательным пунктам противника ВСУ в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук."Бомбардировочной авиацией группировки нанесено четыре удара по командно-наблюдательным пунктам в районе Серебрянка Донецкой Народной республики", - отметил Савчук.
https://ria.ru/20230923/ukraina-1897995003.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
Российская авиация ударила по командно-наблюдательным пунктам ВСУ в ДНР
МО: авиация России нанесла 4 удара по командно-наблюдательным пунктам ВСУ в ДНР