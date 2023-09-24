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Российская авиация ударила по командно-наблюдательным пунктам ВСУ в ДНР - РИА Новости, 24.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:57 24.09.2023 (обновлено: 10:16 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/aviatsiya-1898292713.html
Российская авиация ударила по командно-наблюдательным пунктам ВСУ в ДНР
Российская авиация ударила по командно-наблюдательным пунктам ВСУ в ДНР - РИА Новости, 24.09.2023
Российская авиация ударила по командно-наблюдательным пунктам ВСУ в ДНР
Российская авиация нанесла четыре удара по командно-наблюдательным пунктам противника ВСУ в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T09:57
2023-09-24T10:16
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская авиация нанесла четыре удара по командно-наблюдательным пунктам противника ВСУ в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук."Бомбардировочной авиацией группировки нанесено четыре удара по командно-наблюдательным пунктам в районе Серебрянка Донецкой Народной республики", - отметил Савчук.
https://ria.ru/20230923/ukraina-1897995003.html
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
Российская авиация ударила по командно-наблюдательным пунктам ВСУ в ДНР

МО: авиация России нанесла 4 удара по командно-наблюдательным пунктам ВСУ в ДНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 ВКС России, задействованный в специальной военной операции
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости
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Ударный вертолет Ка-52 ВКС России, задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская авиация нанесла четыре удара по командно-наблюдательным пунктам противника ВСУ в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
"Бомбардировочной авиацией группировки нанесено четыре удара по командно-наблюдательным пунктам в районе Серебрянка Донецкой Народной республики", - отметил Савчук.
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