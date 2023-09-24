https://ria.ru/20230924/aviatsiya-1898292713.html

Российская авиация ударила по командно-наблюдательным пунктам ВСУ в ДНР

Российская авиация ударила по командно-наблюдательным пунктам ВСУ в ДНР - РИА Новости, 24.09.2023

Российская авиация ударила по командно-наблюдательным пунктам ВСУ в ДНР

Российская авиация нанесла четыре удара по командно-наблюдательным пунктам противника ВСУ в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T09:57

2023-09-24T09:57

2023-09-24T10:16

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская авиация нанесла четыре удара по командно-наблюдательным пунктам противника ВСУ в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук."Бомбардировочной авиацией группировки нанесено четыре удара по командно-наблюдательным пунктам в районе Серебрянка Донецкой Народной республики", - отметил Савчук.

https://ria.ru/20230923/ukraina-1897995003.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, донецкая народная республика