https://ria.ru/20230924/ataki-1898317057.html

На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ

На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 24.09.2023

На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ

Российские войска на краснолиманском направлении отразили две атаки противника, Киев потерял более 50 военнослужащих, две бронемашины и гаубицу, сообщили в... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T13:24

2023-09-24T13:24

2023-09-24T13:28

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские войска на краснолиманском направлении отразили две атаки противника, Киев потерял более 50 военнослужащих, две бронемашины и гаубицу, сообщили в Минобороны РФ."На краснолиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ударами штурмовой, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны, 5-й бригады нацгвардии и 12-й бригады специального назначения украинских войск в районах населенных пунктов Торское, Григоровка Донецкой народной республики, Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества."Уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230924/vsu-1898298657.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность