https://ria.ru/20230924/ataki-1898317057.html
На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ
На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 24.09.2023
На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ
Российские войска на краснолиманском направлении отразили две атаки противника, Киев потерял более 50 военнослужащих, две бронемашины и гаубицу, сообщили в... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T13:24
2023-09-24T13:24
2023-09-24T13:28
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские войска на краснолиманском направлении отразили две атаки противника, Киев потерял более 50 военнослужащих, две бронемашины и гаубицу, сообщили в Минобороны РФ."На краснолиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ударами штурмовой, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны, 5-й бригады нацгвардии и 12-й бригады специального назначения украинских войск в районах населенных пунктов Торское, Григоровка Донецкой народной республики, Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества."Уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230924/vsu-1898298657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ
Минобороны: российские ВС на Краснолиманском направлении отразили две атаки ВСУ