https://ria.ru/20230924/ataki-1898292494.html

ВС России отразили пять украинских атак на Краснолиманском направлении

ВС России отразили пять украинских атак на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.09.2023

ВС России отразили пять украинских атак на Краснолиманском направлении

Группировка войск "Центр" отразила пять атак противника на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T09:54

2023-09-24T09:54

2023-09-24T10:57

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

кременная

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Группировка войск "Центр" отразила пять атак противника на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук."В районах Торского Выступа и Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" огнем артиллерии, ударами авиации отражены и сорваны пять атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ, пятой бригады Национальной гвардии Украины и 12-й бригады специального назначения "Азов"*)", — сказал он.Потери противника составили до 20 военнослужащих.Кроме того, авиация нанесла четыре удара по командно-наблюдательным пунктам ВСУ.Савчук также добавил, что средства ПВО сбили украинский беспилотник в районе Кременной в ЛНР.Как сообщили накануне в Минобороны, за неделю российские военные отразили 15 атак противника на Краснолиманском направлении. При этом ВСУ потеряли до 435 военнослужащих, 15 бронемашин и восемь орудий.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230924/donetsk-1898287329.html

кременная

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, кременная, вооруженные силы рф