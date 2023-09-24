https://ria.ru/20230924/ataki-1898292494.html
ВС России отразили пять украинских атак на Краснолиманском направлении
ВС России отразили пять украинских атак на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.09.2023
ВС России отразили пять украинских атак на Краснолиманском направлении
Группировка войск "Центр" отразила пять атак противника на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T09:54
2023-09-24T09:54
2023-09-24T10:57
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
кременная
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Группировка войск "Центр" отразила пять атак противника на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук."В районах Торского Выступа и Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" огнем артиллерии, ударами авиации отражены и сорваны пять атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ, пятой бригады Национальной гвардии Украины и 12-й бригады специального назначения "Азов"*)", — сказал он.Потери противника составили до 20 военнослужащих.Кроме того, авиация нанесла четыре удара по командно-наблюдательным пунктам ВСУ.Савчук также добавил, что средства ПВО сбили украинский беспилотник в районе Кременной в ЛНР.Как сообщили накануне в Минобороны, за неделю российские военные отразили 15 атак противника на Краснолиманском направлении. При этом ВСУ потеряли до 435 военнослужащих, 15 бронемашин и восемь орудий.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230924/donetsk-1898287329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, кременная, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Кременная, Вооруженные силы РФ
ВС России отразили пять украинских атак на Краснолиманском направлении
МО: ВС России отразили пять украинских атак на Краснолиманском направлении
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Группировка войск "Центр" отразила пять атак противника на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
«
"В районах Торского Выступа и Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" огнем артиллерии, ударами авиации отражены и сорваны пять атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ, пятой бригады Национальной гвардии Украины
и 12-й бригады специального назначения "Азов"*)", — сказал он.
Потери противника составили до 20 военнослужащих.
Кроме того, авиация нанесла четыре удара по командно-наблюдательным пунктам ВСУ.
Савчук также добавил, что средства ПВО сбили украинский беспилотник в районе Кременной
в ЛНР
.
Как сообщили накануне в Минобороны, за неделю российские военные отразили 15 атак противника на Краснолиманском направлении. При этом ВСУ потеряли до 435 военнослужащих, 15 бронемашин и восемь орудий.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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