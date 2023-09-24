https://ria.ru/20230924/armeniya-1898289888.html

Защита сына экс-главы Армении обвинила судью в политизированности

Защита сына экс-главы Армении обвинила судью в политизированности - РИА Новости, 24.09.2023

Защита сына экс-главы Армении обвинила судью в политизированности

Защита сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левона Кочаряна отозвала свою жалобу на его задержание из-за политизированности судьи, сообщил адвокат... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T09:36

2023-09-24T09:36

2023-09-24T09:36

в мире

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азербайджан

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никол пашинян

роберт кочарян

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ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Защита сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левона Кочаряна отозвала свою жалобу на его задержание из-за политизированности судьи, сообщил адвокат Александр Кочубаев. Ранее Кочубаев написал в соцсетях, что Левона Кочаряна "жестоко избили" сотрудники спецназа полиции во время акции протеста, он госпитализирован. В медцентре "Наири", куда он был доставлен, проинформировали, что у сына экс-президента диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Позднее, по словам адвоката, Кочарян был задержан "по заведомо безосновательному подозрению в избиении четырех сотрудников спецназа полиции". Он считает, что в этом есть политический контекст. "Мы обратились к судье Масису Мелконяну, отказавшись от (рассмотрения - ред.) жалобы на задержание Левона Кочаряна. Масис Мелконян еще три месяца назад был членом совета партии "Республика" и неоднократно выступал с политическими заявлениями, касающимися второго президента Армении Роберта Кочаряна. Судья Масис Мелконян подчеркнуто политизирован и его отказ взять самоотвод вызвал у нас разумные сомнения. Для нас более приемлемо не рассматривать жалобу, чем рассматривать ее с политизированным судьей", - написал Кочубаев на своей странице в соцсетях. Протесты в столице Армении не утихают со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходят стычки и потасовки митингующих с полицией.

https://ria.ru/20230923/armeniya-1898230574.html

https://ria.ru/20230922/kocharyan-1898015805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, роберт кочарян