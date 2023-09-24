Рейтинг@Mail.ru
Почти половина американцев стали жить хуже при Байдене, показал опрос - РИА Новости, 24.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/amerikantsy-1898294882.html
Почти половина американцев стали жить хуже при Байдене, показал опрос
Почти половина американцев стали жить хуже при Байдене, показал опрос - РИА Новости, 24.09.2023
Почти половина американцев стали жить хуже при Байдене, показал опрос
Почти половина американцев стала жить хуже при администрации нынешнего президента США Джо Байдена, свидетельствуют данные опроса общественного мнения,... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T10:13
2023-09-24T10:13
в мире
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784650247_0:120:3000:1808_1920x0_80_0_0_6da855b096b0b5d973f02d352698e7aa.jpg
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Почти половина американцев стала жить хуже при администрации нынешнего президента США Джо Байдена, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного телеканалом ABC News совместно с газетой Washington Post. "По данным последнего опроса ABC News и Washington Post, 44% американцев заявляют, что их материальное положение ухудшилось в период президентства Байдена, что является самым высоким показателем в опросах ABC News и Washington Post при любом президенте с 1986 года", - сообщает телеканал. Отмечается, что лишь 37% респондентов одобряют работу Байдена на посту главы государства, в то время как 56% ее осуждают. Еще меньше опрошенных одобряют деятельность Байдена в области экономики - 30%. Еще ниже рейтинг Байдена оказался по вопросу решения проблем с мигрантами на границе с Мексикой: лишь 23% американцев одобряют его деятельность в этом направлении. По меньшей мере 74% респондентов полагают, что Байден слишком стар для выдвижения на второй срок, что на 6 процентных пунктов больше, чем в мае. Отмечается, что если к концу финансового года, 31 сентября, произойдет очередной "шатдаун", то 40% американцев будут в первую очередь винить в этом лично Байдена и демократов в Конгрессе. При этом экс-президент Дональд Трамп улучшил свои позиции в глазах американцев. Если в 2021 году, когда он уходил с поста, 38% опрошенных одобряли результаты его работы, то сейчас уже 48% говорят, что одобряют его деятельность в качестве главы государства. Что касается предстоящих президентских выборов, то 62% демократов считают, что в 2024 году партия должна выбрать в качестве кандидата не Байдена, а кого-то другого. Опрос проводился с 15 по 20 сентября на английском и испанском языках. В нем приняли участие 1 006 взрослых американцев. Статистическая погрешность составляет 3,5 процентных пункта.
https://ria.ru/20230924/bayden-1898280480.html
https://ria.ru/20230625/zapad-1880233668.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784650247_97:0:2764:2000_1920x0_80_0_0_ffcd3073a20157eaec7931fc166524e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Почти половина американцев стали жить хуже при Байдене, показал опрос

ABC News и WP: материальное положение 44% американцев ухудшилось при Байдене

© AP Photo / Nam Y. HuhПокупатели в продуктовом магазине на Маунт-Проспект, штат Иллинойс, США
Покупатели в продуктовом магазине на Маунт-Проспект, штат Иллинойс, США - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / Nam Y. Huh
Покупатели в продуктовом магазине на Маунт-Проспект, штат Иллинойс, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Почти половина американцев стала жить хуже при администрации нынешнего президента США Джо Байдена, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного телеканалом ABC News совместно с газетой Washington Post.
"По данным последнего опроса ABC News и Washington Post, 44% американцев заявляют, что их материальное положение ухудшилось в период президентства Байдена, что является самым высоким показателем в опросах ABC News и Washington Post при любом президенте с 1986 года", - сообщает телеканал.
Отмечается, что лишь 37% респондентов одобряют работу Байдена на посту главы государства, в то время как 56% ее осуждают. Еще меньше опрошенных одобряют деятельность Байдена в области экономики - 30%.
Еще ниже рейтинг Байдена оказался по вопросу решения проблем с мигрантами на границе с Мексикой: лишь 23% американцев одобряют его деятельность в этом направлении.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Байден сбился при рассказе истории, которую на днях повторил дважды
05:25
По меньшей мере 74% респондентов полагают, что Байден слишком стар для выдвижения на второй срок, что на 6 процентных пунктов больше, чем в мае.
Отмечается, что если к концу финансового года, 31 сентября, произойдет очередной "шатдаун", то 40% американцев будут в первую очередь винить в этом лично Байдена и демократов в Конгрессе.
При этом экс-президент Дональд Трамп улучшил свои позиции в глазах американцев. Если в 2021 году, когда он уходил с поста, 38% опрошенных одобряли результаты его работы, то сейчас уже 48% говорят, что одобряют его деятельность в качестве главы государства.
Что касается предстоящих президентских выборов, то 62% демократов считают, что в 2024 году партия должна выбрать в качестве кандидата не Байдена, а кого-то другого.
Опрос проводился с 15 по 20 сентября на английском и испанском языках. В нем приняли участие 1 006 взрослых американцев. Статистическая погрешность составляет 3,5 процентных пункта.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Если ты такой умный, то почему такой бедный: Запад теряет главную силу
25 июня, 08:00
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала