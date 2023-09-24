https://ria.ru/20230924/amerikantsy-1898294882.html
Почти половина американцев стали жить хуже при Байдене, показал опрос
Почти половина американцев стали жить хуже при Байдене, показал опрос - РИА Новости, 24.09.2023
Почти половина американцев стали жить хуже при Байдене, показал опрос
Почти половина американцев стала жить хуже при администрации нынешнего президента США Джо Байдена, свидетельствуют данные опроса общественного мнения,... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T10:13
2023-09-24T10:13
2023-09-24T10:13
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Почти половина американцев стала жить хуже при администрации нынешнего президента США Джо Байдена, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного телеканалом ABC News совместно с газетой Washington Post. "По данным последнего опроса ABC News и Washington Post, 44% американцев заявляют, что их материальное положение ухудшилось в период президентства Байдена, что является самым высоким показателем в опросах ABC News и Washington Post при любом президенте с 1986 года", - сообщает телеканал. Отмечается, что лишь 37% респондентов одобряют работу Байдена на посту главы государства, в то время как 56% ее осуждают. Еще меньше опрошенных одобряют деятельность Байдена в области экономики - 30%. Еще ниже рейтинг Байдена оказался по вопросу решения проблем с мигрантами на границе с Мексикой: лишь 23% американцев одобряют его деятельность в этом направлении. По меньшей мере 74% респондентов полагают, что Байден слишком стар для выдвижения на второй срок, что на 6 процентных пунктов больше, чем в мае. Отмечается, что если к концу финансового года, 31 сентября, произойдет очередной "шатдаун", то 40% американцев будут в первую очередь винить в этом лично Байдена и демократов в Конгрессе. При этом экс-президент Дональд Трамп улучшил свои позиции в глазах американцев. Если в 2021 году, когда он уходил с поста, 38% опрошенных одобряли результаты его работы, то сейчас уже 48% говорят, что одобряют его деятельность в качестве главы государства. Что касается предстоящих президентских выборов, то 62% демократов считают, что в 2024 году партия должна выбрать в качестве кандидата не Байдена, а кого-то другого. Опрос проводился с 15 по 20 сентября на английском и испанском языках. В нем приняли участие 1 006 взрослых американцев. Статистическая погрешность составляет 3,5 процентных пункта.
https://ria.ru/20230924/bayden-1898280480.html
https://ria.ru/20230625/zapad-1880233668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
Почти половина американцев стали жить хуже при Байдене, показал опрос
ABC News и WP: материальное положение 44% американцев ухудшилось при Байдене
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости.
Почти половина американцев стала жить хуже при администрации нынешнего президента США Джо Байдена, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного телеканалом ABC News
совместно с газетой Washington Post.
"По данным последнего опроса ABC News и Washington Post, 44% американцев заявляют, что их материальное положение ухудшилось в период президентства Байдена, что является самым высоким показателем в опросах ABC News и Washington Post при любом президенте с 1986 года", - сообщает телеканал.
Отмечается, что лишь 37% респондентов одобряют работу Байдена на посту главы государства, в то время как 56% ее осуждают. Еще меньше опрошенных одобряют деятельность Байдена в области экономики - 30%.
Еще ниже рейтинг Байдена оказался по вопросу решения проблем с мигрантами на границе с Мексикой
: лишь 23% американцев одобряют его деятельность в этом направлении.
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По меньшей мере 74% респондентов полагают, что Байден слишком стар для выдвижения на второй срок, что на 6 процентных пунктов больше, чем в мае.
Отмечается, что если к концу финансового года, 31 сентября, произойдет очередной "шатдаун", то 40% американцев будут в первую очередь винить в этом лично Байдена и демократов в Конгрессе.
При этом экс-президент Дональд Трамп
улучшил свои позиции в глазах американцев. Если в 2021 году, когда он уходил с поста, 38% опрошенных одобряли результаты его работы, то сейчас уже 48% говорят, что одобряют его деятельность в качестве главы государства.
Что касается предстоящих президентских выборов, то 62% демократов считают, что в 2024 году партия должна выбрать в качестве кандидата не Байдена, а кого-то другого.
Опрос проводился с 15 по 20 сентября на английском и испанском языках. В нем приняли участие 1 006 взрослых американцев. Статистическая погрешность составляет 3,5 процентных пункта.
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