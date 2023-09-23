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Обитатели природных территорий в Москве начали подготовку к зиме - РИА Новости, 23.09.2023
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10:48 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/zima-1898176673.html
Обитатели природных территорий в Москве начали подготовку к зиме
Обитатели природных территорий в Москве начали подготовку к зиме - РИА Новости, 23.09.2023
Обитатели природных территорий в Москве начали подготовку к зиме
Обитатели природных территорий в Москве начали ежегодную подготовку к зиме, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T10:48
2023-09-23T10:48
москва
мосприрода
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Обитатели природных территорий в Москве начали ежегодную подготовку к зиме, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "На природных территориях столицы началась подготовка к зиме. Несмотря на погожий сентябрь, инстинкты подсказывают животным, что приближаются холода. Птицы уже отправляются в теплые края, мыши и белки активно собирают запасы, а ежи ищут укромные места для спячки", - говорится в сообщении. В Мосприроды отметили, что началась ежегодная миграция птиц. В теплые страны уже отправились стрижи, кукушки и чечевицы началась ежегодная миграция птиц. В теплые страны уже отправились стрижи, кукушки и чечевицы. Они питаются насекомыми, которых с каждым днем становится все меньше. Звери, среди которых мышевидные грызуны и белки, также готовятся к холодам, активно пополняя запасы еды. А ежи, которые проспят самые сильные холода, много едят и копят подкожный жир. Кроме того, традиционно не торопятся на юг водоплавающие. Перед дальней дорогой появившихся в этом году птенцов необходимо научить летать и плавать. Эти птицы во время перелета придерживаются водных артерий и останавливаются отдохнуть и подкрепиться на водоемах. Специалисты Мосприроды порекомендовали не подкармливать животных в сентябре и октябре. Обитатели природных территорий способны самостоятельно добыть себе пропитание. Особенно опасны излишки корма для мигрирующих птиц: они могут задержаться в столице и поздний перелет станет для них трудным и опасным. А звери рискуют потерять навыки поиска еды. Начинать подкормку можно, если уже держатся морозы и установился постоянный снежный покров.
https://ria.ru/20230922/ptentsy-1897990645.html
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москва, мосприрода
Москва, Мосприрода
Обитатели природных территорий в Москве начали подготовку к зиме

Обитатели природных территорий в Москве начали ежегодную подготовку к зиме

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкБелка в музее - усадьбе "Кусково" в Москве
Белка в музее - усадьбе Кусково в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Белка в музее - усадьбе "Кусково" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Обитатели природных территорий в Москве начали ежегодную подготовку к зиме, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"На природных территориях столицы началась подготовка к зиме. Несмотря на погожий сентябрь, инстинкты подсказывают животным, что приближаются холода. Птицы уже отправляются в теплые края, мыши и белки активно собирают запасы, а ежи ищут укромные места для спячки", - говорится в сообщении.
В Мосприроды отметили, что началась ежегодная миграция птиц. В теплые страны уже отправились стрижи, кукушки и чечевицы началась ежегодная миграция птиц. В теплые страны уже отправились стрижи, кукушки и чечевицы. Они питаются насекомыми, которых с каждым днем становится все меньше.
Звери, среди которых мышевидные грызуны и белки, также готовятся к холодам, активно пополняя запасы еды. А ежи, которые проспят самые сильные холода, много едят и копят подкожный жир.
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Кроме того, традиционно не торопятся на юг водоплавающие. Перед дальней дорогой появившихся в этом году птенцов необходимо научить летать и плавать. Эти птицы во время перелета придерживаются водных артерий и останавливаются отдохнуть и подкрепиться на водоемах.
Специалисты Мосприроды порекомендовали не подкармливать животных в сентябре и октябре. Обитатели природных территорий способны самостоятельно добыть себе пропитание. Особенно опасны излишки корма для мигрирующих птиц: они могут задержаться в столице и поздний перелет станет для них трудным и опасным. А звери рискуют потерять навыки поиска еды. Начинать подкормку можно, если уже держатся морозы и установился постоянный снежный покров.
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