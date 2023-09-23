https://ria.ru/20230923/zhitelnitsa-1898244639.html
Жительница Астрахани выжила, выпав с восьмого этажа во время мытья окон
Жительница Астрахани выжила, выпав с восьмого этажа во время мытья окон - РИА Новости, 23.09.2023
Жительница Астрахани выжила, выпав с восьмого этажа во время мытья окон
Врачи Александро-Мариинской больницы в Астраханской области спасли жизнь девушки, выпавшей с восьмого этажа дома во время мытья окон, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T19:57
2023-09-23T19:57
2023-09-23T20:11
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Врачи Александро-Мариинской больницы в Астраханской области спасли жизнь девушки, выпавшей с восьмого этажа дома во время мытья окон, сообщает минздрав региона. "Настоящее чудо совершили врачи Александро-Мариинской областной клинической больницы. Медики вернули к жизни молодую женщину, которая выпала из окна восьмого этажа, когда мыла окна", - говорится в сообщении. В больницу пострадавшую привезла машина скорой помощи. Компьютерная томография выявила у нее, в частности, ушиб головного мозга, переломы лопатки, позвоночника, крестца, костей таза, а также закрытые переломы грудины и десяти ребер, разрыв печени, внутрибрюшное кровотечение. "Эти травмы требовали незамедлительного медицинского вмешательства, ведь состояние пострадавшей оценивалось как критическое. Процент выживаемости таких пациентов очень мал, поэтому были брошены все силы на её спасение. За жизнь боролись всей больницей", - цитируются слова врача-травматолога Владимира Шевчука. Жизнь девушки удалось спасти. Спустя месяц после падения состояние пациентки стабилизировалось. Благодаря непрерывному медицинскому уходу и реабилитационным процедурам, в левой нижней конечности полностью восстановлены двигательные функции. В правой - сила снижена, ходить женщина пока не может, ей назначена консультация врача-нейрохирурга.
https://ria.ru/20230922/litso-1897930834.html
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здоровье - общество, астрахань, астраханская область
Здоровье - Общество, Астрахань, Астраханская область
Жительница Астрахани выжила, выпав с восьмого этажа во время мытья окон
Врачи спасли жительницу Астрахани, выпавшую с восьмого этажа во время мытья окон
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Врачи Александро-Мариинской больницы в Астраханской области спасли жизнь девушки, выпавшей с восьмого этажа дома во время мытья окон, сообщает минздрав региона.
«
"Настоящее чудо совершили врачи Александро-Мариинской областной клинической больницы. Медики вернули к жизни молодую женщину, которая выпала из окна восьмого этажа, когда мыла окна", - говорится в сообщении.
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В больницу пострадавшую привезла машина скорой помощи. Компьютерная томография выявила у нее, в частности, ушиб головного мозга, переломы лопатки, позвоночника, крестца, костей таза, а также закрытые переломы грудины и десяти ребер, разрыв печени, внутрибрюшное кровотечение.
«
"Эти травмы требовали незамедлительного медицинского вмешательства, ведь состояние пострадавшей оценивалось как критическое. Процент выживаемости таких пациентов очень мал, поэтому были брошены все силы на её спасение. За жизнь боролись всей больницей", - цитируются слова врача-травматолога Владимира Шевчука.
Жизнь девушки удалось спасти. Спустя месяц после падения состояние пациентки стабилизировалось. Благодаря непрерывному медицинскому уходу и реабилитационным процедурам, в левой нижней конечности полностью восстановлены двигательные функции. В правой - сила снижена, ходить женщина пока не может, ей назначена консультация врача-нейрохирурга.
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