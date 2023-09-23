Рейтинг@Mail.ru
Жительница Астрахани выжила, выпав с восьмого этажа во время мытья окон - РИА Новости, 23.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 23.09.2023 (обновлено: 20:11 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/zhitelnitsa-1898244639.html
Жительница Астрахани выжила, выпав с восьмого этажа во время мытья окон
Жительница Астрахани выжила, выпав с восьмого этажа во время мытья окон - РИА Новости, 23.09.2023
Жительница Астрахани выжила, выпав с восьмого этажа во время мытья окон
Врачи Александро-Мариинской больницы в Астраханской области спасли жизнь девушки, выпавшей с восьмого этажа дома во время мытья окон, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T19:57
2023-09-23T20:11
здоровье - общество
астрахань
астраханская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898245983_7:213:728:619_1920x0_80_0_0_0cbf912e5d0260430d50efb53e7e1022.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Врачи Александро-Мариинской больницы в Астраханской области спасли жизнь девушки, выпавшей с восьмого этажа дома во время мытья окон, сообщает минздрав региона. "Настоящее чудо совершили врачи Александро-Мариинской областной клинической больницы. Медики вернули к жизни молодую женщину, которая выпала из окна восьмого этажа, когда мыла окна", - говорится в сообщении. В больницу пострадавшую привезла машина скорой помощи. Компьютерная томография выявила у нее, в частности, ушиб головного мозга, переломы лопатки, позвоночника, крестца, костей таза, а также закрытые переломы грудины и десяти ребер, разрыв печени, внутрибрюшное кровотечение. "Эти травмы требовали незамедлительного медицинского вмешательства, ведь состояние пострадавшей оценивалось как критическое. Процент выживаемости таких пациентов очень мал, поэтому были брошены все силы на её спасение. За жизнь боролись всей больницей", - цитируются слова врача-травматолога Владимира Шевчука. Жизнь девушки удалось спасти. Спустя месяц после падения состояние пациентки стабилизировалось. Благодаря непрерывному медицинскому уходу и реабилитационным процедурам, в левой нижней конечности полностью восстановлены двигательные функции. В правой - сила снижена, ходить женщина пока не может, ей назначена консультация врача-нейрохирурга.
https://ria.ru/20230922/litso-1897930834.html
https://ria.ru/20230911/palets-1895608460.html
астрахань
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898245983_0:0:740:555_1920x0_80_0_0_02599c2602e4a2f6dea5c81d929ea7f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, астрахань, астраханская область
Здоровье - Общество, Астрахань, Астраханская область
Жительница Астрахани выжила, выпав с восьмого этажа во время мытья окон

Врачи спасли жительницу Астрахани, выпавшую с восьмого этажа во время мытья окон

© Фото : Минздрав Астраханской области/ВКонтактеВрач Александро-Мариинской больницы рядом со спасенной пациенткой, выпавшей с 8-го этажа в Астрахани
Врач Александро-Мариинской больницы рядом со спасенной пациенткой, выпавшей с 8-го этажа в Астрахани - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© Фото : Минздрав Астраханской области/ВКонтакте
Врач Александро-Мариинской больницы рядом со спасенной пациенткой, выпавшей с 8-го этажа в Астрахани
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Врачи Александро-Мариинской больницы в Астраханской области спасли жизнь девушки, выпавшей с восьмого этажа дома во время мытья окон, сообщает минздрав региона.
«
"Настоящее чудо совершили врачи Александро-Мариинской областной клинической больницы. Медики вернули к жизни молодую женщину, которая выпала из окна восьмого этажа, когда мыла окна", - говорится в сообщении.
Сборщик орехов, пострадавший от нападения медведя - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
В Хакасии спасли лицо сборщика орехов, пострадавшего от нападения медведя
22 сентября, 08:43
В больницу пострадавшую привезла машина скорой помощи. Компьютерная томография выявила у нее, в частности, ушиб головного мозга, переломы лопатки, позвоночника, крестца, костей таза, а также закрытые переломы грудины и десяти ребер, разрыв печени, внутрибрюшное кровотечение.
«
"Эти травмы требовали незамедлительного медицинского вмешательства, ведь состояние пострадавшей оценивалось как критическое. Процент выживаемости таких пациентов очень мал, поэтому были брошены все силы на её спасение. За жизнь боролись всей больницей", - цитируются слова врача-травматолога Владимира Шевчука.
Жизнь девушки удалось спасти. Спустя месяц после падения состояние пациентки стабилизировалось. Благодаря непрерывному медицинскому уходу и реабилитационным процедурам, в левой нижней конечности полностью восстановлены двигательные функции. В правой - сила снижена, ходить женщина пока не может, ей назначена консультация врача-нейрохирурга.
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
В Петербурге медики спасли ребенку палец, который оторвало дверью в ТЦ
11 сентября, 16:03
 
Здоровье - ОбществоАстраханьАстраханская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала