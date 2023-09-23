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Американские эксперты проанализировали поездку Зеленского в США - РИА Новости, 23.09.2023
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03:48 23.09.2023 (обновлено: 05:24 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/zelenskiy-1898153339.html
Американские эксперты проанализировали поездку Зеленского в США
Американские эксперты проанализировали поездку Зеленского в США - РИА Новости, 23.09.2023
Американские эксперты проанализировали поездку Зеленского в США
Поездка в США стала для Владимира Зеленского разочарованием, а его выступления основывались будто на альтернативной реальности, заявил подполковник армии США в... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T03:48
2023-09-23T05:24
сша
вашингтон (штат)
нью-йорк (город)
владимир зеленский
эрл расмуссен
уинстон черчилль
оон
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Поездка в США стала для Владимира Зеленского разочарованием, а его выступления основывались будто на альтернативной реальности, заявил подполковник армии США в отставке, международный консультант Эрл Расмуссен.&quot;Поездке Зеленского не хватило той помпы и гостеприимства, которых явно ожидали. Многие цели не были достигнуты: попытка изолировать Россию в Совете Безопасности ООН, большая международная поддержка, прием в конгрессе и передача систем дальнего действия&quot;, - сказал он РИА Новости.По его словам, визит Зеленского не стал событием в США. Эксперт обратил внимание на критическую статью New York Times, которая вышла одновременно с поездкой, что не похоже на совпадение."Ни в Нью-Йорке, ни в Вашингтоне не было массовых проукраинских или антироссийских демонстраций. Зал ООН был заполнен в лучшем случае наполовину во время его выступления, которое казалось основанным на альтернативной реальности", - сказал эксперт."Да, он получил относительно небольшое финансирование и слова поддержки от президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, но в целом его приключения в США можно оценить, как содержавшие не восторг, но определенное разочарование", - сказал Расмуссен.Он подчеркнул, что США должны определить, стремятся ли они к прекращению конфликта или к эскалации, увеличивая и вероятность своего вовлечения. "Сложно понять, как они не заметили смены ветра. Международная поддержка, особенно глобального юга, не на стороне Украины, поддержка в Европе, похоже, ослабевает, а конгресс быстро устал от предоставления неограниченных чеков", - добавил Расмуссен.Аналитик Пентагона в отставке Чак Спинни, со своей стороны, считает, что нынешний визит не был похож на поездку в Вашингтон в 1941 году британского премьера Уинстона Черчилля, с которой сравнивали прошлый приезд Зеленского."Я думаю, что фальшивый "момент Черчилля" для Зеленского прошел, и язык его тела показывает, что он знает, что теряет связь с аудиторией", - сказал Спинни.
https://ria.ru/20230922/zelenskiy-1898070318.html
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сша
вашингтон (штат)
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сша, вашингтон (штат), нью-йорк (город), владимир зеленский, эрл расмуссен, уинстон черчилль, оон, министерство обороны сша, в мире
США, Вашингтон (штат), Нью-Йорк (город), Владимир Зеленский, Эрл Расмуссен, Уинстон Черчилль, ООН, Министерство обороны США, В мире
Американские эксперты проанализировали поездку Зеленского в США

Американские эксперты считают, что Зеленский остался разочарован поездкой в США

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Поездка в США стала для Владимира Зеленского разочарованием, а его выступления основывались будто на альтернативной реальности, заявил подполковник армии США в отставке, международный консультант Эрл Расмуссен.
«

"Поездке Зеленского не хватило той помпы и гостеприимства, которых явно ожидали. Многие цели не были достигнуты: попытка изолировать Россию в Совете Безопасности ООН, большая международная поддержка, прием в конгрессе и передача систем дальнего действия", - сказал он РИА Новости.

По его словам, визит Зеленского не стал событием в США. Эксперт обратил внимание на критическую статью New York Times, которая вышла одновременно с поездкой, что не похоже на совпадение.
"Ни в Нью-Йорке, ни в Вашингтоне не было массовых проукраинских или антироссийских демонстраций. Зал ООН был заполнен в лучшем случае наполовину во время его выступления, которое казалось основанным на альтернативной реальности", - сказал эксперт.
"Да, он получил относительно небольшое финансирование и слова поддержки от президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, но в целом его приключения в США можно оценить, как содержавшие не восторг, но определенное разочарование", - сказал Расмуссен.
Он подчеркнул, что США должны определить, стремятся ли они к прекращению конфликта или к эскалации, увеличивая и вероятность своего вовлечения.
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"Сложно понять, как они не заметили смены ветра. Международная поддержка, особенно глобального юга, не на стороне Украины, поддержка в Европе, похоже, ослабевает, а конгресс быстро устал от предоставления неограниченных чеков", - добавил Расмуссен.
Аналитик Пентагона в отставке Чак Спинни, со своей стороны, считает, что нынешний визит не был похож на поездку в Вашингтон в 1941 году британского премьера Уинстона Черчилля, с которой сравнивали прошлый приезд Зеленского.
"Я думаю, что фальшивый "момент Черчилля" для Зеленского прошел, и язык его тела показывает, что он знает, что теряет связь с аудиторией", - сказал Спинни.
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