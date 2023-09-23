https://ria.ru/20230923/zelenskiy-1898153339.html

Американские эксперты проанализировали поездку Зеленского в США

Американские эксперты проанализировали поездку Зеленского в США - РИА Новости, 23.09.2023

Американские эксперты проанализировали поездку Зеленского в США

Поездка в США стала для Владимира Зеленского разочарованием, а его выступления основывались будто на альтернативной реальности, заявил подполковник армии США в... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T03:48

2023-09-23T03:48

2023-09-23T05:24

сша

вашингтон (штат)

нью-йорк (город)

владимир зеленский

эрл расмуссен

уинстон черчилль

оон

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Поездка в США стала для Владимира Зеленского разочарованием, а его выступления основывались будто на альтернативной реальности, заявил подполковник армии США в отставке, международный консультант Эрл Расмуссен."Поездке Зеленского не хватило той помпы и гостеприимства, которых явно ожидали. Многие цели не были достигнуты: попытка изолировать Россию в Совете Безопасности ООН, большая международная поддержка, прием в конгрессе и передача систем дальнего действия", - сказал он РИА Новости.По его словам, визит Зеленского не стал событием в США. Эксперт обратил внимание на критическую статью New York Times, которая вышла одновременно с поездкой, что не похоже на совпадение."Ни в Нью-Йорке, ни в Вашингтоне не было массовых проукраинских или антироссийских демонстраций. Зал ООН был заполнен в лучшем случае наполовину во время его выступления, которое казалось основанным на альтернативной реальности", - сказал эксперт."Да, он получил относительно небольшое финансирование и слова поддержки от президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, но в целом его приключения в США можно оценить, как содержавшие не восторг, но определенное разочарование", - сказал Расмуссен.Он подчеркнул, что США должны определить, стремятся ли они к прекращению конфликта или к эскалации, увеличивая и вероятность своего вовлечения. "Сложно понять, как они не заметили смены ветра. Международная поддержка, особенно глобального юга, не на стороне Украины, поддержка в Европе, похоже, ослабевает, а конгресс быстро устал от предоставления неограниченных чеков", - добавил Расмуссен.Аналитик Пентагона в отставке Чак Спинни, со своей стороны, считает, что нынешний визит не был похож на поездку в Вашингтон в 1941 году британского премьера Уинстона Черчилля, с которой сравнивали прошлый приезд Зеленского."Я думаю, что фальшивый "момент Черчилля" для Зеленского прошел, и язык его тела показывает, что он знает, что теряет связь с аудиторией", - сказал Спинни.

https://ria.ru/20230922/zelenskiy-1898070318.html

https://ria.ru/20230922/zelenskiy-1897932778.html

сша

вашингтон (штат)

нью-йорк (город)

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