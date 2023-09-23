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Лавров ответил на заявление США об иранских дронах на Украине
Лавров ответил на заявление США об иранских дронах на Украине - РИА Новости, 23.09.2023
Лавров ответил на заявление США об иранских дронах на Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о заявлениях американских властей по якобы поставкам Ираном дронов России, указал на отсутствие каких-либо... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T21:20
2023-09-23T21:20
2023-09-23T21:20
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о заявлениях американских властей по якобы поставкам Ираном дронов России, указал на отсутствие каких-либо доказательств по этой теме. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе заседания СБ ООН по Украине, заявил, что Россия использует иранские дроны для атак против украинских граждан. "Мы сегодня уже столько перечисляли заявлений разных деятелей, и национальных, и международных, которые не имеют под собой никаких фактов, по крайней мере, факты никому не предъявлены. Про эти дроны иранцы комментировали многократно. Они просили: "Покажите хоть один дрон, который будет доказывать, что это наш дрон". Поэтому я не могу комментировать подобные заявления. Господин Блинкен много, с энтузиазмом, с пафосом объявляет о многих вещах", - сказал он на пресс-конференции в субботу. Страны запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
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в мире, россия, энтони блинкен, оон, украина, иран, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан
В мире, Россия, Энтони Блинкен, ООН, Украина, Иран, Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиан
Лавров ответил на заявление США об иранских дронах на Украине
Лавров ответил на заявление об иранских дронах на Украине, что доказательств нет