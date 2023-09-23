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Лавров ответил на заявление США об иранских дронах на Украине - РИА Новости, 23.09.2023
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21:20 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/zayavleniya-1898257758.html
Лавров ответил на заявление США об иранских дронах на Украине
Лавров ответил на заявление США об иранских дронах на Украине - РИА Новости, 23.09.2023
Лавров ответил на заявление США об иранских дронах на Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о заявлениях американских властей по якобы поставкам Ираном дронов России, указал на отсутствие каких-либо... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T21:20
2023-09-23T21:20
в мире
россия
энтони блинкен
оон
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иран
сергей лавров
хосейн амир абдоллахиан
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о заявлениях американских властей по якобы поставкам Ираном дронов России, указал на отсутствие каких-либо доказательств по этой теме. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе заседания СБ ООН по Украине, заявил, что Россия использует иранские дроны для атак против украинских граждан. "Мы сегодня уже столько перечисляли заявлений разных деятелей, и национальных, и международных, которые не имеют под собой никаких фактов, по крайней мере, факты никому не предъявлены. Про эти дроны иранцы комментировали многократно. Они просили: "Покажите хоть один дрон, который будет доказывать, что это наш дрон". Поэтому я не могу комментировать подобные заявления. Господин Блинкен много, с энтузиазмом, с пафосом объявляет о многих вещах", - сказал он на пресс-конференции в субботу. Страны запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
https://ria.ru/20230923/sdelka-1898254540.html
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898249802.html
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в мире, россия, энтони блинкен, оон, украина, иран, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан
В мире, Россия, Энтони Блинкен, ООН, Украина, Иран, Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиан
Лавров ответил на заявление США об иранских дронах на Украине

Лавров ответил на заявление об иранских дронах на Украине, что доказательств нет

© AFP 2023 / KENA BETANCURМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AFP 2023 / KENA BETANCUR
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о заявлениях американских властей по якобы поставкам Ираном дронов России, указал на отсутствие каких-либо доказательств по этой теме.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе заседания СБ ООН по Украине, заявил, что Россия использует иранские дроны для атак против украинских граждан.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Лавров назвал условия возобновления зерновой сделки
Вчера, 20:54
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"Мы сегодня уже столько перечисляли заявлений разных деятелей, и национальных, и международных, которые не имеют под собой никаких фактов, по крайней мере, факты никому не предъявлены. Про эти дроны иранцы комментировали многократно. Они просили: "Покажите хоть один дрон, который будет доказывать, что это наш дрон". Поэтому я не могу комментировать подобные заявления. Господин Блинкен много, с энтузиазмом, с пафосом объявляет о многих вещах", - сказал он на пресс-конференции в субботу.
Страны запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров
Вчера, 20:33
 
В миреРоссияЭнтони БлинкенООНУкраинаИранСергей ЛавровХосейн Амир Абдоллахиан
 
 
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