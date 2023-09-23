https://ria.ru/20230923/zayavleniya-1898257758.html

Лавров ответил на заявление США об иранских дронах на Украине

Лавров ответил на заявление США об иранских дронах на Украине - РИА Новости, 23.09.2023

Лавров ответил на заявление США об иранских дронах на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о заявлениях американских властей по якобы поставкам Ираном дронов России, указал на отсутствие каких-либо... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T21:20

2023-09-23T21:20

2023-09-23T21:20

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иран

сергей лавров

хосейн амир абдоллахиан

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ООН, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о заявлениях американских властей по якобы поставкам Ираном дронов России, указал на отсутствие каких-либо доказательств по этой теме. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе заседания СБ ООН по Украине, заявил, что Россия использует иранские дроны для атак против украинских граждан. "Мы сегодня уже столько перечисляли заявлений разных деятелей, и национальных, и международных, которые не имеют под собой никаких фактов, по крайней мере, факты никому не предъявлены. Про эти дроны иранцы комментировали многократно. Они просили: "Покажите хоть один дрон, который будет доказывать, что это наш дрон". Поэтому я не могу комментировать подобные заявления. Господин Блинкен много, с энтузиазмом, с пафосом объявляет о многих вещах", - сказал он на пресс-конференции в субботу. Страны запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.

https://ria.ru/20230923/sdelka-1898254540.html

https://ria.ru/20230923/lavrov-1898249802.html

россия

украина

иран

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в мире, россия, энтони блинкен, оон, украина, иран, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан