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Спецоперация, 23 сентября: Лавров передал Гутеррешу видеообращение из ЛНР - РИА Новости, 23.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:01 23.09.2023 (обновлено: 22:51 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/videoobraschenie-1898260274.html
Спецоперация, 23 сентября: Лавров передал Гутеррешу видеообращение из ЛНР
Спецоперация, 23 сентября: Лавров передал Гутеррешу видеообращение из ЛНР - РИА Новости, 23.09.2023
Спецоперация, 23 сентября: Лавров передал Гутеррешу видеообращение из ЛНР
О видеообращении генсеку ООН из Луганска и ходе специальной военной операции — в материале РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T22:01
2023-09-23T22:51
специальная военная операция на украине
россия
оон
сергей лавров
украина
киев
вооруженные силы украины
антониу гуттереш
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. О видеообращении генсеку ООН из Луганска и ходе специальной военной операции — в материале РИА Новости.Ход спецоперацииЗа неделю на Донецком направлении военные отразили 28 атак штурмовиков ВСУ в районе Клещеевки, Авдеевки и Марьинки. Потери противника — более 1455 военных убитыми и ранеными, сообщило Минобороны. На Южнодонецком направлении за неделю отбили пять украинских атак. Потери Киева составили свыше 950 военнослужащих убитыми и ранеными.Российские войска за неделю отразили восемь атак противника на Запорожском направлении, Киев потерял около 520 военнослужащих, 24 бронемашины и 35 орудий полевой артиллерии. В результате безуспешных попыток форсировать Днепр ВСУ потеряли на Херсонском направлении почти 440 военнослужащих. На Краснолиманском направлении ВС России за неделю отразили 15 атак противника, Киев потерял до 435 военнослужащих, 15 бронемашин и восемь орудий. На Купянском направлении российские войска уничтожили более 215 украинских военных, шесть бронемашин и ЗРК M1097 Avenger.Российские системы ПВО за прошедшую неделю сбили 257 украинских беспилотников, 46 снарядов РСЗО HIMARS, девять крылатых ракет Storm Shadow и другие цели.В российском оборонном ведомстве добавили, что с 17 по 23 сентября военные нанесли 12 групповых ударов по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработки, местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства, центрам разведки и подготовки украинских диверсантов, а также пунктам размещения иностранных наемников.В результате ударов нанесен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях, снижены возможности ремонтно-восстановительных органов противника, уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, а также пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине.Заявления Лаврова в ООН Министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в штаб-квартире организации в Нью-Йорке передал ему снятое РИА Новости видеообращение луганской школьницы Фаины Савенковой, где она просит остановить убийства Киевом детей в Донбассе, прекратить обстрелы мирных домов и школ, положить конец поставкам на Украину западного оружия.Лавров заявил, что Москва не отвергает предложения Гутерреша по восстановлению зерновой сделки, но они сами по себе нереализуемы.Глава МИД подчеркнул, что Россия готова к переговорам по Украине, но никаких предложений по прекращению огня рассматривать не будет — "мы раз это рассмотрели, вы нас обманули". Он напомнил , что так называемая формула мира Владимира Зеленского абсолютно нереализуема, "все это знают".
https://ria.ru/20230923/tank-1898197755.html
https://ria.ru/20230923/spetsoperatsiya-1898256481.html
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россия, оон, сергей лавров, украина, киев, вооруженные силы украины, антониу гуттереш, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, ООН, Сергей Лавров, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Антониу Гуттереш, Владимир Зеленский
Спецоперация, 23 сентября: Лавров передал Гутеррешу видеообращение из ЛНР

Лавров передал Гутеррешу видеообращение из ЛНР с просьбой остановить убийства

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. О видеообращении генсеку ООН из Луганска и ходе специальной военной операции — в материале РИА Новости.

Ход спецоперации

За неделю на Донецком направлении военные отразили 28 атак штурмовиков ВСУ в районе Клещеевки, Авдеевки и Марьинки. Потери противника — более 1455 военных убитыми и ранеными, сообщило Минобороны. На Южнодонецком направлении за неделю отбили пять украинских атак. Потери Киева составили свыше 950 военнослужащих убитыми и ранеными.
Российские войска за неделю отразили восемь атак противника на Запорожском направлении, Киев потерял около 520 военнослужащих, 24 бронемашины и 35 орудий полевой артиллерии. В результате безуспешных попыток форсировать Днепр ВСУ потеряли на Херсонском направлении почти 440 военнослужащих.
На Краснолиманском направлении ВС России за неделю отразили 15 атак противника, Киев потерял до 435 военнослужащих, 15 бронемашин и восемь орудий. На Купянском направлении российские войска уничтожили более 215 украинских военных, шесть бронемашин и ЗРК M1097 Avenger.
Боевой танк немецкой армии Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Российские военные уничтожили Leopard с экипажем из бундесвера в зоне СВО
Вчера, 13:51
Российские системы ПВО за прошедшую неделю сбили 257 украинских беспилотников, 46 снарядов РСЗО HIMARS, девять крылатых ракет Storm Shadow и другие цели.
В российском оборонном ведомстве добавили, что с 17 по 23 сентября военные нанесли 12 групповых ударов по объектам ремонта авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработки, местам хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства, центрам разведки и подготовки украинских диверсантов, а также пунктам размещения иностранных наемников.
В результате ударов нанесен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях, снижены возможности ремонтно-восстановительных органов противника, уничтожены часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, а также пусковые установки реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, переданных Западом Украине.
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Вчера, 21:04

Заявления Лаврова в ООН

Министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в штаб-квартире организации в Нью-Йорке передал ему снятое РИА Новости видеообращение луганской школьницы Фаины Савенковой, где она просит остановить убийства Киевом детей в Донбассе, прекратить обстрелы мирных домов и школ, положить конец поставкам на Украину западного оружия.
Лавров заявил, что Москва не отвергает предложения Гутерреша по восстановлению зерновой сделки, но они сами по себе нереализуемы.
Глава МИД подчеркнул, что Россия готова к переговорам по Украине, но никаких предложений по прекращению огня рассматривать не будет — "мы раз это рассмотрели, вы нас обманули". Он напомнил , что так называемая формула мира Владимира Зеленского абсолютно нереализуема, "все это знают".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Лавров высказался о выступлении Зеленского на Совбезе ООН
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияООНСергей ЛавровУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныАнтониу ГуттерешВладимир Зеленский
 
 
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