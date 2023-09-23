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США ведут переговоры с Вьетнамом о передаче партии оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2023
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12:49 23.09.2023 (обновлено: 16:40 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/vetnam-1898189740.html
США ведут переговоры с Вьетнамом о передаче партии оружия, пишут СМИ
США ведут переговоры с Вьетнамом о передаче партии оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2023
США ведут переговоры с Вьетнамом о передаче партии оружия, пишут СМИ
Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Вьетнамом по сделке о передаче крупнейшего пакета вооружений в истории сотрудничества между... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T12:49
2023-09-23T16:40
в мире
вьетнам
сша
вашингтон (штат)
джо байден
f-16
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Вьетнамом по сделке о передаче крупнейшего пакета вооружений в истории сотрудничества между странами, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на два неназванных источника."Пакет вооружения (в рамках сделки. — Прим. ред.) может завершить обновленное партнерство между Вашингтоном и Ханоем продажей парка американских истребителей F-16, поскольку Вьетнам сталкивается с напряженностью в отношениях с Китаем в &lt;...&gt; Южно-Китайском море", — говорится в публикации.По данным издания, сделка находится на ранней стадии переговоров, точные условия еще не определены. Соглашение о поставке Вьетнаму оружия может быть составлено в 2024 году, указано в материале.Как заявил один из собеседников агентства, Вашингтон планирует определить специальные условия финансирования дорогостоящего оборудования. Президент США Джо Байден находился во Вьетнаме с визитом 10 и 11 сентября. В составе делегации американского лидера были представители деловых кругов Соединенных Штатов, в том числе из руководства компаний — производителей микрочипов Intel и GlobalFoundries.
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вьетнам
сша
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в мире, вьетнам, сша, вашингтон (штат), джо байден, f-16
В мире, Вьетнам, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, F-16
США ведут переговоры с Вьетнамом о передаче партии оружия, пишут СМИ

Рейтер: США ведут переговоры с Вьетнамом о передаче крупнейшего пакета оружия

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкХаной
Ханой - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Вьетнамом по сделке о передаче крупнейшего пакета вооружений в истории сотрудничества между странами, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на два неназванных источника.
«
"Пакет вооружения (в рамках сделки. — Прим. ред.) может завершить обновленное партнерство между Вашингтоном и Ханоем продажей парка американских истребителей F-16, поскольку Вьетнам сталкивается с напряженностью в отношениях с Китаем в <...> Южно-Китайском море", — говорится в публикации.
По данным издания, сделка находится на ранней стадии переговоров, точные условия еще не определены. Соглашение о поставке Вьетнаму оружия может быть составлено в 2024 году, указано в материале.
Как заявил один из собеседников агентства, Вашингтон планирует определить специальные условия финансирования дорогостоящего оборудования.
Президент США Джо Байден находился во Вьетнаме с визитом 10 и 11 сентября. В составе делегации американского лидера были представители деловых кругов Соединенных Штатов, в том числе из руководства компаний — производителей микрочипов Intel и GlobalFoundries.
Хошимин, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
СМИ: Вьетнам и США подпишут соглашение о стратегическом партнерстве
2 сентября, 05:59
 
В миреВьетнамСШАВашингтон (штат)Джо БайденF-16
 
 
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