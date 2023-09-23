https://ria.ru/20230923/vetnam-1898189740.html
США ведут переговоры с Вьетнамом о передаче партии оружия, пишут СМИ
США ведут переговоры с Вьетнамом о передаче партии оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2023
США ведут переговоры с Вьетнамом о передаче партии оружия, пишут СМИ
Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Вьетнамом по сделке о передаче крупнейшего пакета вооружений в истории сотрудничества между... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T12:49
2023-09-23T12:49
2023-09-23T16:40
в мире
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сша
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джо байден
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Вьетнамом по сделке о передаче крупнейшего пакета вооружений в истории сотрудничества между странами, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на два неназванных источника."Пакет вооружения (в рамках сделки. — Прим. ред.) может завершить обновленное партнерство между Вашингтоном и Ханоем продажей парка американских истребителей F-16, поскольку Вьетнам сталкивается с напряженностью в отношениях с Китаем в <...> Южно-Китайском море", — говорится в публикации.По данным издания, сделка находится на ранней стадии переговоров, точные условия еще не определены. Соглашение о поставке Вьетнаму оружия может быть составлено в 2024 году, указано в материале.Как заявил один из собеседников агентства, Вашингтон планирует определить специальные условия финансирования дорогостоящего оборудования. Президент США Джо Байден находился во Вьетнаме с визитом 10 и 11 сентября. В составе делегации американского лидера были представители деловых кругов Соединенных Штатов, в том числе из руководства компаний — производителей микрочипов Intel и GlobalFoundries.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вьетнам, сша, вашингтон (штат), джо байден, f-16
В мире, Вьетнам, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, F-16
США ведут переговоры с Вьетнамом о передаче партии оружия, пишут СМИ
Рейтер: США ведут переговоры с Вьетнамом о передаче крупнейшего пакета оружия
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Вьетнамом по сделке о передаче крупнейшего пакета вооружений в истории сотрудничества между странами, сообщило агентство Рейтер
со ссылкой на два неназванных источника.
«
"Пакет вооружения (в рамках сделки. — Прим. ред.) может завершить обновленное партнерство между Вашингтоном и Ханоем продажей парка американских истребителей F-16, поскольку Вьетнам сталкивается с напряженностью в отношениях с Китаем в <...> Южно-Китайском море", — говорится в публикации.
По данным издания, сделка находится на ранней стадии переговоров, точные условия еще не определены. Соглашение о поставке Вьетнаму оружия может быть составлено в 2024 году, указано в материале.
Как заявил один из собеседников агентства, Вашингтон планирует определить специальные условия финансирования дорогостоящего оборудования.
Президент США Джо Байден находился во Вьетнаме с визитом 10 и 11 сентября. В составе делегации американского лидера были представители деловых кругов Соединенных Штатов, в том числе из руководства компаний — производителей микрочипов Intel и GlobalFoundries.
СМИ: Вьетнам и США подпишут соглашение о стратегическом партнерстве