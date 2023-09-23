https://ria.ru/20230923/vetnam-1898189740.html

США ведут переговоры с Вьетнамом о передаче партии оружия, пишут СМИ

США ведут переговоры с Вьетнамом о передаче партии оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2023

США ведут переговоры с Вьетнамом о передаче партии оружия, пишут СМИ

Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Вьетнамом по сделке о передаче крупнейшего пакета вооружений в истории сотрудничества между... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T12:49

2023-09-23T12:49

2023-09-23T16:40

в мире

вьетнам

сша

вашингтон (штат)

джо байден

f-16

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Вьетнамом по сделке о передаче крупнейшего пакета вооружений в истории сотрудничества между странами, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на два неназванных источника."Пакет вооружения (в рамках сделки. — Прим. ред.) может завершить обновленное партнерство между Вашингтоном и Ханоем продажей парка американских истребителей F-16, поскольку Вьетнам сталкивается с напряженностью в отношениях с Китаем в <...> Южно-Китайском море", — говорится в публикации.По данным издания, сделка находится на ранней стадии переговоров, точные условия еще не определены. Соглашение о поставке Вьетнаму оружия может быть составлено в 2024 году, указано в материале.Как заявил один из собеседников агентства, Вашингтон планирует определить специальные условия финансирования дорогостоящего оборудования. Президент США Джо Байден находился во Вьетнаме с визитом 10 и 11 сентября. В составе делегации американского лидера были представители деловых кругов Соединенных Штатов, в том числе из руководства компаний — производителей микрочипов Intel и GlobalFoundries.

https://ria.ru/20230902/vetnam-1893794944.html

вьетнам

сша

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вьетнам, сша, вашингтон (штат), джо байден, f-16