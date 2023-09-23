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В Лондоне стартовал марш сторонников возвращения Британии в Евросоюз - РИА Новости, 23.09.2023
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16:52 23.09.2023 (обновлено: 17:23 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/velikobritaniya-1898219662.html
В Лондоне стартовал марш сторонников возвращения Британии в Евросоюз
В Лондоне стартовал марш сторонников возвращения Британии в Евросоюз - РИА Новости, 23.09.2023
В Лондоне стартовал марш сторонников возвращения Британии в Евросоюз
Участники кампании против Brexit проводят в центре Лондона марш за возвращение Великобритании в состав Евросоюза, сообщает в субботу газета Independent. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T16:52
2023-09-23T17:23
в мире
великобритания
лондон
бельгия
ги верхофстадт
евросоюз
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Участники кампании против Brexit проводят в центре Лондона марш за возвращение Великобритании в состав Евросоюза, сообщает в субботу газета Independent. "Протестующие образовали в центре Лондона море синих и желтых цветов (флага Евросоюза - ред.), призывая Великобританию к вступлению в ЕС", - передает издание. Отмечается, что "Национальный марш воссоединения" (National Rejoin March) собрал более тысячи человек. Колонна с участниками пройдет с улицы Парк-Лейн до Парламентской площади, где перед собравшимися выступят различные ораторы, в числе которых бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт. Как пишет СМИ, это уже второй ежегодный марш за возращение Британии в ЕС, однако в этом году в нем приняло участие меньшее число людей. Ранее газета Telegraph со ссылкой на доклад по расширению ЕС, подготовленный Францией и Германией, обозначила Великобританию как потенциального партнера Евросоюза в качестве "ассоциированного члена". На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза. Великобритания покинула ЕС 31 января 2020 года после 47 лет членства, 1 января 2021 года завершился переходный период в их отношениях. В связи с этим между сторонами начал действовать договор о торговле и сотрудничестве, но только в предварительном формате.
https://ria.ru/20230919/britain-1897315409.html
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в мире, великобритания, лондон, бельгия, ги верхофстадт, евросоюз
В мире, Великобритания, Лондон, Бельгия, Ги Верхофстадт, Евросоюз
В Лондоне стартовал марш сторонников возвращения Британии в Евросоюз

В Лондоне участники кампании против Brexit проводят марш за возвращение в ЕС

© AFP 2023 / JUSTIN TALLISУчастники кампании против Brexit во время марша за возвращение Великобритании в состав Евросоюза в центре Лондона. 23 сентября 2023
Участники кампании против Brexit во время марша за возвращение Великобритании в состав Евросоюза в центре Лондона. 23 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AFP 2023 / JUSTIN TALLIS
Участники кампании против Brexit во время марша за возвращение Великобритании в состав Евросоюза в центре Лондона. 23 сентября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Участники кампании против Brexit проводят в центре Лондона марш за возвращение Великобритании в состав Евросоюза, сообщает в субботу газета Independent.
"Протестующие образовали в центре Лондона море синих и желтых цветов (флага Евросоюза - ред.), призывая Великобританию к вступлению в ЕС", - передает издание.
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Отмечается, что "Национальный марш воссоединения" (National Rejoin March) собрал более тысячи человек. Колонна с участниками пройдет с улицы Парк-Лейн до Парламентской площади, где перед собравшимися выступят различные ораторы, в числе которых бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт.
Как пишет СМИ, это уже второй ежегодный марш за возращение Британии в ЕС, однако в этом году в нем приняло участие меньшее число людей.
Ранее газета Telegraph со ссылкой на доклад по расширению ЕС, подготовленный Францией и Германией, обозначила Великобританию как потенциального партнера Евросоюза в качестве "ассоциированного члена".
На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза. Великобритания покинула ЕС 31 января 2020 года после 47 лет членства, 1 января 2021 года завершился переходный период в их отношениях. В связи с этим между сторонами начал действовать договор о торговле и сотрудничестве, но только в предварительном формате.
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