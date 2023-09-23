В Лондоне стартовал марш сторонников возвращения Британии в Евросоюз
В Лондоне участники кампании против Brexit проводят марш за возвращение в ЕС
© AFP 2023 / JUSTIN TALLISУчастники кампании против Brexit во время марша за возвращение Великобритании в состав Евросоюза в центре Лондона. 23 сентября 2023
Участники кампании против Brexit во время марша за возвращение Великобритании в состав Евросоюза в центре Лондона. 23 сентября 2023
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Участники кампании против Brexit проводят в центре Лондона марш за возвращение Великобритании в состав Евросоюза, сообщает в субботу газета Independent.
"Протестующие образовали в центре Лондона море синих и желтых цветов (флага Евросоюза - ред.), призывая Великобританию к вступлению в ЕС", - передает издание.
Отмечается, что "Национальный марш воссоединения" (National Rejoin March) собрал более тысячи человек. Колонна с участниками пройдет с улицы Парк-Лейн до Парламентской площади, где перед собравшимися выступят различные ораторы, в числе которых бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт.
Как пишет СМИ, это уже второй ежегодный марш за возращение Британии в ЕС, однако в этом году в нем приняло участие меньшее число людей.
На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза. Великобритания покинула ЕС 31 января 2020 года после 47 лет членства, 1 января 2021 года завершился переходный период в их отношениях. В связи с этим между сторонами начал действовать договор о торговле и сотрудничестве, но только в предварительном формате.