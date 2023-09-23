https://ria.ru/20230923/velikobritaniya-1898219662.html

В Лондоне стартовал марш сторонников возвращения Британии в Евросоюз

В Лондоне стартовал марш сторонников возвращения Британии в Евросоюз - РИА Новости, 23.09.2023

В Лондоне стартовал марш сторонников возвращения Британии в Евросоюз

Участники кампании против Brexit проводят в центре Лондона марш за возвращение Великобритании в состав Евросоюза, сообщает в субботу газета Independent. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T16:52

2023-09-23T16:52

2023-09-23T17:23

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Участники кампании против Brexit проводят в центре Лондона марш за возвращение Великобритании в состав Евросоюза, сообщает в субботу газета Independent. "Протестующие образовали в центре Лондона море синих и желтых цветов (флага Евросоюза - ред.), призывая Великобританию к вступлению в ЕС", - передает издание. Отмечается, что "Национальный марш воссоединения" (National Rejoin March) собрал более тысячи человек. Колонна с участниками пройдет с улицы Парк-Лейн до Парламентской площади, где перед собравшимися выступят различные ораторы, в числе которых бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт. Как пишет СМИ, это уже второй ежегодный марш за возращение Британии в ЕС, однако в этом году в нем приняло участие меньшее число людей. Ранее газета Telegraph со ссылкой на доклад по расширению ЕС, подготовленный Францией и Германией, обозначила Великобританию как потенциального партнера Евросоюза в качестве "ассоциированного члена". На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза. Великобритания покинула ЕС 31 января 2020 года после 47 лет членства, 1 января 2021 года завершился переходный период в их отношениях. В связи с этим между сторонами начал действовать договор о торговле и сотрудничестве, но только в предварительном формате.

https://ria.ru/20230919/britain-1897315409.html

https://ria.ru/20221021/evrosoyuz-1825626626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, лондон, бельгия, ги верхофстадт, евросоюз