https://ria.ru/20230923/trevoga-1898155301.html

В четырех областях Украины объявили тревогу

В четырех областях Украины объявили тревогу - РИА Новости, 23.09.2023

В четырех областях Украины объявили тревогу

Воздушная тревога в ночь на субботу объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T04:47

2023-09-23T04:47

2023-09-23T04:47

украина

полтавская область

киев

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Воздушная тревога в ночь на субботу объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога в указанных регионах прозвучала с 04.13 по 04.28 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране.

https://ria.ru/20230923/vzryvy-1898153852.html

украина

полтавская область

киев

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украина, полтавская область, киев, вооруженные силы рф, в мире