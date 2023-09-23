https://ria.ru/20230923/trevoga-1898153221.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.09.2023

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T03:47

2023-09-23T03:47

2023-09-23T03:47

специальная военная операция на украине

украина

сумская область

киев

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога в указанных регионах прозвучала с 3.32 по 3.37 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране.

https://ria.ru/20230922/vzryvy-1898145213.html

украина

сумская область

киев

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украина, сумская область, киев, вооруженные силы рф, в мире