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Тренды в сфере PR и коммуникаций обсудили на "Baltic Weekend 2023"

Тренды в сфере PR и коммуникаций обсудили на "Baltic Weekend 2023" - РИА Новости, 23.09.2023

Тренды в сфере PR и коммуникаций обсудили на "Baltic Weekend 2023"

В Санкт-Петербурге 21 сентября прошел первый день международного форума по коммуникациям "Baltic Weekend 2023", который ежегодно организует агентство SPN... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T13:41

2023-09-23T13:41

2023-09-23T13:48

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МОСКВА, 23 сен - SPN Communications. В Санкт-Петербурге 21 сентября прошел первый день международного форума по коммуникациям "Baltic Weekend 2023", который ежегодно организует агентство SPN Communications.На пленарной сессии форума спикеры обсудили современные тренды в сфере PR и коммуникаций, поделились личным опытом и уникальными кейсами.Гранд Отель Европа стал главной коммуникационной площадкой для представителей топ-менеджмента крупных компаний, директоров и руководителей PR-департаментов, рекламных и коммуникационных агентств, государственной власти и СМИ. Центральным событием этого дня стало пленарное заседание, в котором приняли участие PR-директор "Авито" Ульяна Смольская, президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко, директор по корпоративным отношениям "ЦЕМЕНТУМ" Виталий Богаченко, директор по B2B маркетингу и бизнес коммуникациям Ozon Мария Заикина, генеральный директор ИД "Аргументы и Факты" Руслан Новиков, эксперт по стратегическому PR Александр Цыпкин, автор Telegram-канала "Лобушкин" Георгий Лобушкин, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и главный стратегический директор TWIGA PR Михаил Елагин.Открыл форум генеральный директор SPN Communications и вице-президент РАСО Андрей Баранников. "В этом зале сегодня состоится очередная, уже 24-ая по счету церемония подведения итогов премии PROBA Awards. Мы получили 235 заявок в этом году. Кроме того, сегодня здесь будет битва в номинации PR-специалист, открытое ток-шоу, панельные дискуссии и круглые столы", - отметил он.Ульяна Смольская анонсировала сессию про искусственный интеллект, рассказала, как эволюционирует PR в "Авито" и дала возможность вступить в ее команду. Скоро в команде сервиса появится много новых экспертов: PR-директор сразу четырех бизнес-направлений и специалисты в горизонтальных командах.Евгений Минченко поделился тем, что одна из главных тенденций сегодня — смерть среднего класса. "Количество людей в среднем классе снижается, и ощущение, что будущее поколение будет жить лучше, чем предыдущие, уходит. Мир Игры престолов — это тот мир, который нас ждет ближайшие 10 лет. Запад все еще сохраняет культурно-историческую гегемонию", - сказал он.Виталий Богаченко выступил с темой: "Современное рейдерство: как Телеграмм и дипфейки "оживили" старые методички. Кейс рейдерского захвата многомиллиардного бизнеса". На презентации спикер поделился результатами антикризисной кампании "ЦЕМЕНТУМ", с помощью которой компании удалось преодолеть попытки злоумышленников легитимизировать захват организации. "Самый главный инструмент, который помог нам в сложившейся ситуации – это работа с пресс-службами государственных органов власти", – рассказал Виталий Богаченко.Мария Заикина поделилась опытом "Озона", по выстраиванию коммуникаций на всех возможных уровнях во время непростых времен. В 2022 году уровень неопределенности в коммуникациях достиг пика. "В последние два года в "Озоне" с нами случилось примерно всё: санкции США, пожар на складе, фейки. Молчать было невозможно. Целевые аудитории оказались абсолютно дезориентированы, мы понимаем лишь процента два от всего происходящего, но мы выбрали стратегию: говорить, управлять, возглавлять. Для массовой аудитории мы — проводник", - отметила она.Руслан Новиков рассказал, как его команде удается предчувствовать некоторые тренды, до того, как они становятся мейнстримом. Эксперт признался: "Мы очень устали от негативной повестки, поэтому сейчас после каждого кризиса появляются запросы на совершенно другой контент — более позитивный".Александр Цыпкин раскрыл тему: "Что делать пиарщику, если руководитель вдруг решил стать политическим блогером?". Спикер назвал топ-причин, почему руководители часто хотят заниматься политической деятельностью, среди них: снижение политических рисков, повышение репутации перед контрагентами, общественное давление и другие.Георгий Лобушкин рассказал про роль мессенджера Telegram в современных коммуникациях. Спикер считает, что сейчас мы находимся в той точке, когда Telegram становится вторым мессенджером в мире: "Telegram заменил, по сути, Интернет. Он стал рабочим пространством, личным общением, кто-то слушает здесь музыку. Это и проблема, и спасение медиарынка".Александр Стуглев рассказал о конгрессной деятельности как инструменте продвижения России за рубежом. По словам спикера фактически из любого контакта можно образовать хороший инвестиционный проект.Михаил Елагин поделился своей деятельностью за последние два года — это было изучение около 15 тысяч кейсов со всего мира, что, таким образом, послужило созданию огромной детальной базы: "Нельзя сразу же утверждать, что одинаковые подходы и решения не сработают в разных регионах. Есть много случаев, когда одно и то же вершение и один и тот же подход в разных условиях приносил одинаковый результат".Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пресс-релизы