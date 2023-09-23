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Магаданцы передали в зону СВО маскировочные сети и квадрокоптеры - РИА Новости, 23.09.2023
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08:12 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/svo-1898162639.html
Магаданцы передали в зону СВО маскировочные сети и квадрокоптеры
Магаданцы передали в зону СВО маскировочные сети и квадрокоптеры - РИА Новости, 23.09.2023
Магаданцы передали в зону СВО маскировочные сети и квадрокоптеры
Сорок маскировочных сетей, квадрокоптеры и тепловизоры передали магаданцы в зону специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T08:12
2023-09-23T08:12
надежные люди
сергей носов
магаданская область
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МАГАДАН, 23 сен - РИА Новости. Сорок маскировочных сетей, квадрокоптеры и тепловизоры передали магаданцы в зону специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов. "Только за последнее время на фронт передали сорок маскировочных сетей, квадрокоптеры, тепловизоры, бронезащиту, комплекты тактической медицинской помощи. Автомобили, которые отправляли за ленточку, требуют обслуживания и ремонта. Для них доставили новые колеса, буксировочные тросы и необходимые запчасти. В госпитали Донбасса приобрели пятнадцать специализированных кресел", - написал Носов. Он добавил, что бойцам, приехавшим в отпуск в регион, помогают на месте. "Также поддерживают бойцов, которые приезжают в отпуск. Им помогают решить возникающие вопросы, пройти медицинских специалистов, обеспечивают необходимой амуницией и многое другое. Под особым вниманием находятся семьи военнослужащих. Кураторы, волонтеры, общественники делают всё необходимое, чтобы матери, жены, дети наших бойцов ни в чем не нуждались", - добавил Носов.
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сергей носов, магаданская область
Надежные люди, Сергей Носов, Магаданская область
Магаданцы передали в зону СВО маскировочные сети и квадрокоптеры

Магаданцы передали в зону СВО маскировочные сети, квадрокоптеры и тепловизоры

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКвадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы в зоне СВО
Квадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Квадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 23 сен - РИА Новости. Сорок маскировочных сетей, квадрокоптеры и тепловизоры передали магаданцы в зону специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов.
"Только за последнее время на фронт передали сорок маскировочных сетей, квадрокоптеры, тепловизоры, бронезащиту, комплекты тактической медицинской помощи. Автомобили, которые отправляли за ленточку, требуют обслуживания и ремонта. Для них доставили новые колеса, буксировочные тросы и необходимые запчасти. В госпитали Донбасса приобрели пятнадцать специализированных кресел", - написал Носов.
Он добавил, что бойцам, приехавшим в отпуск в регион, помогают на месте.
"Также поддерживают бойцов, которые приезжают в отпуск. Им помогают решить возникающие вопросы, пройти медицинских специалистов, обеспечивают необходимой амуницией и многое другое. Под особым вниманием находятся семьи военнослужащих. Кураторы, волонтеры, общественники делают всё необходимое, чтобы матери, жены, дети наших бойцов ни в чем не нуждались", - добавил Носов.
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Надежные людиСергей НосовМагаданская область
 
 
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