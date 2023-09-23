https://ria.ru/20230923/svo-1898162639.html

Магаданцы передали в зону СВО маскировочные сети и квадрокоптеры

Магаданцы передали в зону СВО маскировочные сети и квадрокоптеры - РИА Новости, 23.09.2023

Магаданцы передали в зону СВО маскировочные сети и квадрокоптеры

Сорок маскировочных сетей, квадрокоптеры и тепловизоры передали магаданцы в зону специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T08:12

2023-09-23T08:12

2023-09-23T08:12

надежные люди

сергей носов

магаданская область

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МАГАДАН, 23 сен - РИА Новости. Сорок маскировочных сетей, квадрокоптеры и тепловизоры передали магаданцы в зону специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов. "Только за последнее время на фронт передали сорок маскировочных сетей, квадрокоптеры, тепловизоры, бронезащиту, комплекты тактической медицинской помощи. Автомобили, которые отправляли за ленточку, требуют обслуживания и ремонта. Для них доставили новые колеса, буксировочные тросы и необходимые запчасти. В госпитали Донбасса приобрели пятнадцать специализированных кресел", - написал Носов. Он добавил, что бойцам, приехавшим в отпуск в регион, помогают на месте. "Также поддерживают бойцов, которые приезжают в отпуск. Им помогают решить возникающие вопросы, пройти медицинских специалистов, обеспечивают необходимой амуницией и многое другое. Под особым вниманием находятся семьи военнослужащих. Кураторы, волонтеры, общественники делают всё необходимое, чтобы матери, жены, дети наших бойцов ни в чем не нуждались", - добавил Носов.

https://ria.ru/20230922/toplivo-1898080780.html

магаданская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей носов, магаданская область