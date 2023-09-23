Магаданцы передали в зону СВО маскировочные сети и квадрокоптеры
Магаданцы передали в зону СВО маскировочные сети, квадрокоптеры и тепловизоры
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКвадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы в зоне СВО
Квадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы в зоне СВО. Архивное фото
МАГАДАН, 23 сен - РИА Новости. Сорок маскировочных сетей, квадрокоптеры и тепловизоры передали магаданцы в зону специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов.
"Только за последнее время на фронт передали сорок маскировочных сетей, квадрокоптеры, тепловизоры, бронезащиту, комплекты тактической медицинской помощи. Автомобили, которые отправляли за ленточку, требуют обслуживания и ремонта. Для них доставили новые колеса, буксировочные тросы и необходимые запчасти. В госпитали Донбасса приобрели пятнадцать специализированных кресел", - написал Носов.
Он добавил, что бойцам, приехавшим в отпуск в регион, помогают на месте.
"Также поддерживают бойцов, которые приезжают в отпуск. Им помогают решить возникающие вопросы, пройти медицинских специалистов, обеспечивают необходимой амуницией и многое другое. Под особым вниманием находятся семьи военнослужащих. Кураторы, волонтеры, общественники делают всё необходимое, чтобы матери, жены, дети наших бойцов ни в чем не нуждались", - добавил Носов.