Рейтинг@Mail.ru
Источник: США виноваты в приостановке реинтеграции Сирии в арабский мир - РИА Новости, 23.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
08:28 23.09.2023 (обновлено: 08:29 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/siriya-1898163488.html
Источник: США виноваты в приостановке реинтеграции Сирии в арабский мир
Источник: США виноваты в приостановке реинтеграции Сирии в арабский мир - РИА Новости, 23.09.2023
Источник: США виноваты в приостановке реинтеграции Сирии в арабский мир
Принятые Соединенными Штатами против Сирии экономические меры воспрепятствовали реинтеграции Сирии в арабский мир, что послужило поводом для прекращения... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T08:28
2023-09-23T08:29
война в сирии
в мире
сирия
сша
башар асад
дамаск (город)
лига арабских государств
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710008_0:50:1697:1004_1920x0_80_0_0_4910d44d1e2b98217a69cbcf3f3a9aae.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Принятые Соединенными Штатами против Сирии экономические меры воспрепятствовали реинтеграции Сирии в арабский мир, что послужило поводом для прекращения контактов с Дамаском со стороны специального комитета Лиги арабских государств (ЛАГ), невзирая на формальное возвращение страны в организацию, рассказал РИА Новости осведомлённый источник. Ранее на этой неделе средства массовой информации сообщили, что созданный в мае для урегулирования сирийского кризиса специальный комитет ЛАГ заморозил свои контакты с представителями президента Сирии Башара Асада. "Дальнейшие шаги по поддержке Сирии, экономика которой находится в руинах, были приостановлены из-за прямого давления США", - заявил источник. Собеседник агентства отметил, что именно Саудовская Аравия предприняла региональные усилия по возобновлению переговоров с Сирией после 12-летней изоляции страны на Ближнем Востоке, тогда как такие страны, как Кувейт, Катар и Марокко, первоначально неохотно согласились принять Сирию в Лигу арабских государств, сменив свою позицию лишь в надежде на стабилизацию страны посредством её экономического восстановления, что в итоге способствовало восстановлению членства Сирии в организации в мае. Однако, со слов источника, планы финансовой поддержки Сирии и её послевоенному восстановлению были существенно затруднены санкциями США, а именно, принятым в 2020 году "законом Цезаря", и его ожидаемым дополнением - внесённым в мае в конгресс США законопроектом "Акт против нормализации режима Асада". "Причинами для обескураживания были технические, дипломатические и политические трудности, вызванные Законом США "о Цезаре" и другими санкциями США против Сирии", - пояснил источник. Сирия находится под давлением санкций со стороны Штатов, ЕС и ряда отдельных стран с начала кризиса в стране в 2011 году. В 2020 году администрация экс-президента США Дональда Трампа значительно расширила санкции против Сирии, в том числе посредством так называемого "закона Цезаря", под действие которого, помимо сирийских организаций, также попадают и другие государства, взаимодействующие с Дамаском. В мае 2023 года американские законодатели представили в конгресс законопроект под названием "Акт против нормализации режима Асада", с целью внесения поправок в "Закон Цезаря" и дальнейшего расширения санкций в отношении тех, кто оказывает финансовую и технологическую поддержку сирийским группам и предприятиям. На данный момент, правительство США имеет право вводить санкции до конца 2025 года, а новое законодательство, в случае его принятия, продлит эти полномочия до 2032 года. Главы МИД Лиги арабских государств во время внеочередной встречи 7 мая одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва, связанного с гражданским конфликтом в этой стране. Саммит стран-участниц ЛАГ, в котором впервые за много лет принял участие президент Сирии Асад, прошел 19 мая в Джидде. В тексте декларации саммита лидеры стран ЛАГ выразили надежду, что возобновление участия Сирии в организации поспособствует сохранению целостности этой страны.
https://ria.ru/20230912/siriya-1895857546.html
https://ria.ru/20230805/siriya-1888401831.html
https://ria.ru/20230520/sirii-1873095274.html
сирия
сша
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710008_25:0:1364:1004_1920x0_80_0_0_0f9610c5f679e328ffc36c411c6e7973.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, сша, башар асад, дамаск (город), лига арабских государств
Война в Сирии, В мире, Сирия, США, Башар Асад, Дамаск (город), Лига арабских государств
Источник: США виноваты в приостановке реинтеграции Сирии в арабский мир

Экономические меры США воспрепятствовали реинтеграции Сирии в арабский мир

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкМечеть Омейядов в Дамаске
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Мечеть Омейядов в Дамаске. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Принятые Соединенными Штатами против Сирии экономические меры воспрепятствовали реинтеграции Сирии в арабский мир, что послужило поводом для прекращения контактов с Дамаском со стороны специального комитета Лиги арабских государств (ЛАГ), невзирая на формальное возвращение страны в организацию, рассказал РИА Новости осведомлённый источник.
Ранее на этой неделе средства массовой информации сообщили, что созданный в мае для урегулирования сирийского кризиса специальный комитет ЛАГ заморозил свои контакты с представителями президента Сирии Башара Асада.
"Дальнейшие шаги по поддержке Сирии, экономика которой находится в руинах, были приостановлены из-за прямого давления США", - заявил источник.
Собеседник агентства отметил, что именно Саудовская Аравия предприняла региональные усилия по возобновлению переговоров с Сирией после 12-летней изоляции страны на Ближнем Востоке, тогда как такие страны, как Кувейт, Катар и Марокко, первоначально неохотно согласились принять Сирию в Лигу арабских государств, сменив свою позицию лишь в надежде на стабилизацию страны посредством её экономического восстановления, что в итоге способствовало восстановлению членства Сирии в организации в мае.
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
В ООН заявили, что санкции против Сирии ударили только по ее населению
12 сентября, 15:26
Однако, со слов источника, планы финансовой поддержки Сирии и её послевоенному восстановлению были существенно затруднены санкциями США, а именно, принятым в 2020 году "законом Цезаря", и его ожидаемым дополнением - внесённым в мае в конгресс США законопроектом "Акт против нормализации режима Асада".
"Причинами для обескураживания были технические, дипломатические и политические трудности, вызванные Законом США "о Цезаре" и другими санкциями США против Сирии", - пояснил источник.
Сирия находится под давлением санкций со стороны Штатов, ЕС и ряда отдельных стран с начала кризиса в стране в 2011 году. В 2020 году администрация экс-президента США Дональда Трампа значительно расширила санкции против Сирии, в том числе посредством так называемого "закона Цезаря", под действие которого, помимо сирийских организаций, также попадают и другие государства, взаимодействующие с Дамаском.
Средства противовоздушной обороны Сирии - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
Дроны "коалиции" США 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
5 августа, 22:28
В мае 2023 года американские законодатели представили в конгресс законопроект под названием "Акт против нормализации режима Асада", с целью внесения поправок в "Закон Цезаря" и дальнейшего расширения санкций в отношении тех, кто оказывает финансовую и технологическую поддержку сирийским группам и предприятиям. На данный момент, правительство США имеет право вводить санкции до конца 2025 года, а новое законодательство, в случае его принятия, продлит эти полномочия до 2032 года.
Главы МИД Лиги арабских государств во время внеочередной встречи 7 мая одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва, связанного с гражданским конфликтом в этой стране. Саммит стран-участниц ЛАГ, в котором впервые за много лет принял участие президент Сирии Асад, прошел 19 мая в Джидде. В тексте декларации саммита лидеры стран ЛАГ выразили надежду, что возобновление участия Сирии в организации поспособствует сохранению целостности этой страны.
Военные действия в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
G7 поддерживает политическое урегулирование в Сирии
20 мая, 12:08
 
Война в СирииВ миреСирияСШАБашар АсадДамаск (город)Лига арабских государств
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала