https://ria.ru/20230923/siriya-1898163488.html

Источник: США виноваты в приостановке реинтеграции Сирии в арабский мир

Источник: США виноваты в приостановке реинтеграции Сирии в арабский мир - РИА Новости, 23.09.2023

Источник: США виноваты в приостановке реинтеграции Сирии в арабский мир

Принятые Соединенными Штатами против Сирии экономические меры воспрепятствовали реинтеграции Сирии в арабский мир, что послужило поводом для прекращения... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T08:28

2023-09-23T08:28

2023-09-23T08:29

война в сирии

в мире

сирия

сша

башар асад

дамаск (город)

лига арабских государств

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Принятые Соединенными Штатами против Сирии экономические меры воспрепятствовали реинтеграции Сирии в арабский мир, что послужило поводом для прекращения контактов с Дамаском со стороны специального комитета Лиги арабских государств (ЛАГ), невзирая на формальное возвращение страны в организацию, рассказал РИА Новости осведомлённый источник. Ранее на этой неделе средства массовой информации сообщили, что созданный в мае для урегулирования сирийского кризиса специальный комитет ЛАГ заморозил свои контакты с представителями президента Сирии Башара Асада. "Дальнейшие шаги по поддержке Сирии, экономика которой находится в руинах, были приостановлены из-за прямого давления США", - заявил источник. Собеседник агентства отметил, что именно Саудовская Аравия предприняла региональные усилия по возобновлению переговоров с Сирией после 12-летней изоляции страны на Ближнем Востоке, тогда как такие страны, как Кувейт, Катар и Марокко, первоначально неохотно согласились принять Сирию в Лигу арабских государств, сменив свою позицию лишь в надежде на стабилизацию страны посредством её экономического восстановления, что в итоге способствовало восстановлению членства Сирии в организации в мае. Однако, со слов источника, планы финансовой поддержки Сирии и её послевоенному восстановлению были существенно затруднены санкциями США, а именно, принятым в 2020 году "законом Цезаря", и его ожидаемым дополнением - внесённым в мае в конгресс США законопроектом "Акт против нормализации режима Асада". "Причинами для обескураживания были технические, дипломатические и политические трудности, вызванные Законом США "о Цезаре" и другими санкциями США против Сирии", - пояснил источник. Сирия находится под давлением санкций со стороны Штатов, ЕС и ряда отдельных стран с начала кризиса в стране в 2011 году. В 2020 году администрация экс-президента США Дональда Трампа значительно расширила санкции против Сирии, в том числе посредством так называемого "закона Цезаря", под действие которого, помимо сирийских организаций, также попадают и другие государства, взаимодействующие с Дамаском. В мае 2023 года американские законодатели представили в конгресс законопроект под названием "Акт против нормализации режима Асада", с целью внесения поправок в "Закон Цезаря" и дальнейшего расширения санкций в отношении тех, кто оказывает финансовую и технологическую поддержку сирийским группам и предприятиям. На данный момент, правительство США имеет право вводить санкции до конца 2025 года, а новое законодательство, в случае его принятия, продлит эти полномочия до 2032 года. Главы МИД Лиги арабских государств во время внеочередной встречи 7 мая одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва, связанного с гражданским конфликтом в этой стране. Саммит стран-участниц ЛАГ, в котором впервые за много лет принял участие президент Сирии Асад, прошел 19 мая в Джидде. В тексте декларации саммита лидеры стран ЛАГ выразили надежду, что возобновление участия Сирии в организации поспособствует сохранению целостности этой страны.

https://ria.ru/20230912/siriya-1895857546.html

https://ria.ru/20230805/siriya-1888401831.html

https://ria.ru/20230520/sirii-1873095274.html

сирия

сша

дамаск (город)

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Влада Копылова

в мире, сирия, сша, башар асад, дамаск (город), лига арабских государств