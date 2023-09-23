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Водителей предупредили о неожиданных штрафах от ГИБДД - РИА Новости, 23.09.2023
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01:10 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/shtrafy-1898146651.html
Водителей предупредили о неожиданных штрафах от ГИБДД
Водителей предупредили о неожиданных штрафах от ГИБДД - РИА Новости, 23.09.2023
Водителей предупредили о неожиданных штрафах от ГИБДД
Есть несколько правил дорожного движения, о которых не знают даже опытные водители. Но за каждое нарушение может грозить штраф, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T01:10
2023-09-23T01:10
авто
россия
кирилл данилов
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Есть несколько правил дорожного движения, о которых не знают даже опытные водители. Но за каждое нарушение может грозить штраф, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.Самая распространенная ошибка – содержимое аптечки, которое не соответствует приказу Минздрава. В документе перечислены необходимые элементы. Если чего-то нет, изделие просрочено или повреждено, водителя оштрафуют на 500 рублей.Второе по популярности нарушение – отсутствие специального светоотражающего жилета в момент, когда водитель в темное время суток или в условиях ограниченной видимости выходит из машины на проезжую часть. Его оштрафуют на 800-1000 рублей.Многие водители не соблюдают правила перевозки животных. В частности, нельзя везти животное на коленях, на передней панели машины, допускать перемещение по салону.И, наконец, водитель отвечает за поведение пассажиров. "Например, летом многие любят высунуть руку или ногу из окна машины. Это может спровоцировать аварию, поэтому штраф за пассажира в этом случае платит водитель — 1000 рублей за взрослого и 3000 рублей за несовершеннолетнего", — пояснил адвокат.
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авто, россия, кирилл данилов
Авто, Россия, Кирилл Данилов
Водителей предупредили о неожиданных штрафах от ГИБДД

Адвокат Данилов предупредил о штрафе за просроченные лекарства в автоаптечке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Инспектор дорожно-патрульной службы. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Есть несколько правил дорожного движения, о которых не знают даже опытные водители. Но за каждое нарушение может грозить штраф, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
Самая распространенная ошибка – содержимое аптечки, которое не соответствует приказу Минздрава. В документе перечислены необходимые элементы. Если чего-то нет, изделие просрочено или повреждено, водителя оштрафуют на 500 рублей.
Второе по популярности нарушение – отсутствие специального светоотражающего жилета в момент, когда водитель в темное время суток или в условиях ограниченной видимости выходит из машины на проезжую часть. Его оштрафуют на 800-1000 рублей.
Многие водители не соблюдают правила перевозки животных. В частности, нельзя везти животное на коленях, на передней панели машины, допускать перемещение по салону.
И, наконец, водитель отвечает за поведение пассажиров. "Например, летом многие любят высунуть руку или ногу из окна машины. Это может спровоцировать аварию, поэтому штраф за пассажира в этом случае платит водитель — 1000 рублей за взрослого и 3000 рублей за несовершеннолетнего", — пояснил адвокат.
Ремень безопасности - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Эксперт рассказал о штрафах за каждого непристегнутого пассажира в России
21 сентября, 13:04
 
АвтоРоссияКирилл Данилов
 
 
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