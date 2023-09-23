https://ria.ru/20230923/shtrafy-1898146651.html

Водителей предупредили о неожиданных штрафах от ГИБДД

Водителей предупредили о неожиданных штрафах от ГИБДД - РИА Новости, 23.09.2023

Водителей предупредили о неожиданных штрафах от ГИБДД

Есть несколько правил дорожного движения, о которых не знают даже опытные водители. Но за каждое нарушение может грозить штраф, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T01:10

2023-09-23T01:10

2023-09-23T01:10

авто

россия

кирилл данилов

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Есть несколько правил дорожного движения, о которых не знают даже опытные водители. Но за каждое нарушение может грозить штраф, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.Самая распространенная ошибка – содержимое аптечки, которое не соответствует приказу Минздрава. В документе перечислены необходимые элементы. Если чего-то нет, изделие просрочено или повреждено, водителя оштрафуют на 500 рублей.Второе по популярности нарушение – отсутствие специального светоотражающего жилета в момент, когда водитель в темное время суток или в условиях ограниченной видимости выходит из машины на проезжую часть. Его оштрафуют на 800-1000 рублей.Многие водители не соблюдают правила перевозки животных. В частности, нельзя везти животное на коленях, на передней панели машины, допускать перемещение по салону.И, наконец, водитель отвечает за поведение пассажиров. "Например, летом многие любят высунуть руку или ногу из окна машины. Это может спровоцировать аварию, поэтому штраф за пассажира в этом случае платит водитель — 1000 рублей за взрослого и 3000 рублей за несовершеннолетнего", — пояснил адвокат.

https://ria.ru/20230921/rossiya-1897754764.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, россия, кирилл данилов