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Из парка в Севастополе убрали осколки сбитой ракеты - РИА Новости, 23.09.2023
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15:18 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/sevastopol-1898207291.html
Из парка в Севастополе убрали осколки сбитой ракеты
Из парка в Севастополе убрали осколки сбитой ракеты - РИА Новости, 23.09.2023
Из парка в Севастополе убрали осколки сбитой ракеты
Части сбитой ракеты, обнаруженные в парке Учкуевка на Северной стороне Севастополя, убраны, парк открыт, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T15:18
2023-09-23T15:18
севастополь
киев
россия
михаил развожаев
безопасность
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Части сбитой ракеты, обнаруженные в парке Учкуевка на Северной стороне Севастополя, убраны, парк открыт, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. В субботу утром сообщалось о нескольких ракетных атаках в Севастополе, губернатор заявлял о работе ПВО и сбитой ракете в районе Сухой балки. "Осколки убраны. Парк открыт", - сообщил Развожаев. Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.
https://ria.ru/20230923/sevastopol-1898174880.html
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севастополь, киев, россия, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Киев, Россия, Михаил Развожаев, Безопасность
Из парка в Севастополе убрали осколки сбитой ракеты

Из парка Учкуевка в Севастополе убрали осколки сбитой ракеты

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Части сбитой ракеты, обнаруженные в парке Учкуевка на Северной стороне Севастополя, убраны, парк открыт, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
В субботу утром сообщалось о нескольких ракетных атаках в Севастополе, губернатор заявлял о работе ПВО и сбитой ракете в районе Сухой балки.
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
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Вчера, 10:26
"Осколки убраны. Парк открыт", - сообщил Развожаев.
Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
В Севастополе обнаружили части сбитой утром ракеты
Вчера, 13:22
 
СевастопольКиевРоссияМихаил РазвожаевБезопасность
 
 
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