https://ria.ru/20230923/sevastopol-1898207291.html

Из парка в Севастополе убрали осколки сбитой ракеты

Из парка в Севастополе убрали осколки сбитой ракеты - РИА Новости, 23.09.2023

Из парка в Севастополе убрали осколки сбитой ракеты

Части сбитой ракеты, обнаруженные в парке Учкуевка на Северной стороне Севастополя, убраны, парк открыт, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T15:18

2023-09-23T15:18

2023-09-23T15:18

севастополь

киев

россия

михаил развожаев

безопасность

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Части сбитой ракеты, обнаруженные в парке Учкуевка на Северной стороне Севастополя, убраны, парк открыт, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. В субботу утром сообщалось о нескольких ракетных атаках в Севастополе, губернатор заявлял о работе ПВО и сбитой ракете в районе Сухой балки. "Осколки убраны. Парк открыт", - сообщил Развожаев. Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.

https://ria.ru/20230923/sevastopol-1898174880.html

https://ria.ru/20230923/raketa-1898193739.html

севастополь

киев

россия

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Дарья Буймова

севастополь, киев, россия, михаил развожаев, безопасность