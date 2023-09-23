https://ria.ru/20230923/sekretariat-1898239857.html

Лавров призвал изменить методы формирования секретариата ООН

Лавров призвал изменить методы формирования секретариата ООН - РИА Новости, 23.09.2023

Лавров призвал изменить методы формирования секретариата ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН, призвал изменить метод формирования секретариата ООН. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T19:26

2023-09-23T19:26

2023-09-23T19:26

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россия

сергей лавров

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ООН, 23 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН, призвал изменить метод формирования секретариата ООН. "Пора рассмотреть и более справедливые методы формирования секретариата ООН. Действующие долгие годы критерии не отражают реальный вес государств в мировых делах и искусственно обеспечивают запредельное доминирование граждан стран НАТО и ЕС", - сказал Лавров, выступая на Генассамблее ООН. По его словам, "эти диспропорции еще более углубляются в силу системы постоянных контрактов, привязывающих их обладателей к позиции стран-хозяек штаб-квартир международных организаций, подавляющее большинство которых расположены в столицах, проводящих политику Запада". Он отметил, что в целом назрело реформирование существующей архитектуры глобального управления, которая, по словам Лаврова, давно не отвечает требованиям эпохи. "США и их союзники должны отказаться от искусственного сдерживания перераспределения голосующих квот в МВФ и Всемирном банке, признав реальный экономический и финансовый вес стран Глобального Юга. Следует также незамедлительно разблокировать работу органа по урегулированию споров ВТО", - сказал Лавров. "Все более востребованным становится и расширение Совета Безопасности - исключительно через устранение недопредставленности в его составе стран Мирового большинства - Азии, Африки и Латинской Америки", - заключил он.

https://ria.ru/20230923/lavrov-1898239564.html

https://ria.ru/20230923/beznakazannost-1898239105.html

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в мире, россия, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон, африка, нато