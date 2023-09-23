В Норвегии задержали россиянина, представлявшегося бойцом "Вагнера"
На границе Норвегии задержали россиянина, представлявшегося бойцом "Вагнера"
Флаг на норвежской границе. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Нелегально перебежавшего в Норвегию Андрея Медведева, который называл себя бойцом "Группы Вагнера", задержали в населенном пункте Гренсе-Якобсельв, его обвиняют в попытке незаконно пересечь границу с Россией, сообщил NRK со ссылкой на адвоката Бриньольфа Риснеса.
«
"Он не думал пересекать границу. Медведев объяснил, что ведется международный документальный проект, частью которого он является. В этой связи он должен был разобраться, где он пересек границу. Полиция остановила его, когда он сидел в такси", — приводит телеканал слова юриста.
Норвежская полиция также сообщила о задержании молодого человека при попытке пересечь границу между двумя государствами, но не раскрывала его имя и национальность. Риснес подтвердил, что речь идет о его клиенте.
Газета Barents Observer пишет, что инцидент произошел всего через несколько часов после того, как Медведев якобы ненадолго встретился с журналистом издания в центре Киркенеса.
"Двадцатисемилетний бывший боец "Вагнера" затем сказал, что он намерен пересечь границу и ищет кого-нибудь с машиной, кто мог мы его подвезти", — говорится в публикации.
В начале января полиция Норвегии сообщила, что на территории провинции Финнмарк, граничащей с Мурманской областью, задержали иностранца, незаконно пересекшего границу и попросившего убежище в королевстве. После задержания мужчина заявил норвежской прессе, что командовал отрядом "Группы Вагнера".
Весной посольство России в Норвегии подтверждало, что нелегально перебежавший в страну Андрей Медведев хочет вернуться на родину.
Кроме того, телерадиокомпания NRK сообщала, что мужчина участвовал в драке у паба Andy's Pub в центре Осло в ночь на 22 февраля этого года. Помимо потасовки, Медведев также препятствовал действиям полицейского, оказав сопротивление, когда полиция везла его в участок. В апреле он признал свою вину на процессе в суде Осло.