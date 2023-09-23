https://ria.ru/20230923/rossiyanin-1898200867.html

В Норвегии задержали россиянина, представлявшегося бойцом "Вагнера"

В Норвегии задержали россиянина, представлявшегося бойцом "Вагнера" - РИА Новости, 23.09.2023

В Норвегии задержали россиянина, представлявшегося бойцом "Вагнера"

Нелегально перебежавшего в Норвегию Андрея Медведева, который называл себя бойцом "Группы Вагнера", задержали в населенном пункте Гренсе-Якобсельв, его обвиняют РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T14:17

2023-09-23T14:17

2023-09-23T16:06

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Нелегально перебежавшего в Норвегию Андрея Медведева, который называл себя бойцом "Группы Вагнера", задержали в населенном пункте Гренсе-Якобсельв, его обвиняют в попытке незаконно пересечь границу с Россией, сообщил NRK со ссылкой на адвоката Бриньольфа Риснеса."Он не думал пересекать границу. Медведев объяснил, что ведется международный документальный проект, частью которого он является. В этой связи он должен был разобраться, где он пересек границу. Полиция остановила его, когда он сидел в такси", — приводит телеканал слова юриста.Норвежская полиция также сообщила о задержании молодого человека при попытке пересечь границу между двумя государствами, но не раскрывала его имя и национальность. Риснес подтвердил, что речь идет о его клиенте.Газета Barents Observer пишет, что инцидент произошел всего через несколько часов после того, как Медведев якобы ненадолго встретился с журналистом издания в центре Киркенеса."Двадцатисемилетний бывший боец "Вагнера" затем сказал, что он намерен пересечь границу и ищет кого-нибудь с машиной, кто мог мы его подвезти", — говорится в публикации.В начале января полиция Норвегии сообщила, что на территории провинции Финнмарк, граничащей с Мурманской областью, задержали иностранца, незаконно пересекшего границу и попросившего убежище в королевстве. После задержания мужчина заявил норвежской прессе, что командовал отрядом "Группы Вагнера".Весной посольство России в Норвегии подтверждало, что нелегально перебежавший в страну Андрей Медведев хочет вернуться на родину.Кроме того, телерадиокомпания NRK сообщала, что мужчина участвовал в драке у паба Andy's Pub в центре Осло в ночь на 22 февраля этого года. Помимо потасовки, Медведев также препятствовал действиям полицейского, оказав сопротивление, когда полиция везла его в участок. В апреле он признал свою вину на процессе в суде Осло.

https://ria.ru/20230528/dezertir-1874657187.html

https://ria.ru/20230915/avto-1896557646.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, норвегия, россия, киркенес, осло