https://ria.ru/20230923/raketa-1898193739.html

В Севастополе обнаружили части сбитой утром ракеты

В Севастополе обнаружили части сбитой утром ракеты - РИА Новости, 23.09.2023

В Севастополе обнаружили части сбитой утром ракеты

Части сбитой ракеты обнаружены в парке Учкуевка на Северной стороне Севастополя, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T13:22

2023-09-23T13:22

2023-09-23T13:22

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

республика крым

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Части сбитой ракеты обнаружены в парке Учкуевка на Северной стороне Севастополя, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале. В субботу утром сообщалось о нескольких ракетных атаках в Севастополе, губернатор заявлял о работе ПВО и сбитой ракете в районе Сухой балки. "В парке Учкуевка обнаружили часть от сбитой ракеты. Парк сейчас закрыли, территория оцеплена, ждут прибытия спецслужб. Прошу всех сохранять спокойствие", - сообщил Развожаев.Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.

https://ria.ru/20230923/kontrnastuplenie-1898181693.html

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

севастополь, михаил развожаев, республика крым