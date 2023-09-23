https://ria.ru/20230923/raketa-1898193739.html
В Севастополе обнаружили части сбитой утром ракеты
В Севастополе обнаружили части сбитой утром ракеты - РИА Новости, 23.09.2023
В Севастополе обнаружили части сбитой утром ракеты
Части сбитой ракеты обнаружены в парке Учкуевка на Северной стороне Севастополя, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T13:22
2023-09-23T13:22
2023-09-23T13:22
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
республика крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Части сбитой ракеты обнаружены в парке Учкуевка на Северной стороне Севастополя, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале. В субботу утром сообщалось о нескольких ракетных атаках в Севастополе, губернатор заявлял о работе ПВО и сбитой ракете в районе Сухой балки. "В парке Учкуевка обнаружили часть от сбитой ракеты. Парк сейчас закрыли, территория оцеплена, ждут прибытия спецслужб. Прошу всех сохранять спокойствие", - сообщил Развожаев.Киев в пятницу нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности и уничтожили на полигоне.
https://ria.ru/20230923/kontrnastuplenie-1898181693.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Республика Крым
В Севастополе обнаружили части сбитой утром ракеты
Развожаев: в парке Учкуевка в Севастополе обнаружили части сбитой утром ракеты