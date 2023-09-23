https://ria.ru/20230923/provokatsii-1898214786.html
Акцию в поддержку оппозиционных депутатов Молдавии попытались сорвать
Акцию в поддержку оппозиционных депутатов Молдавии попытались сорвать - РИА Новости, 23.09.2023
Акцию в поддержку оппозиционных депутатов Молдавии попытались сорвать
Мирную акцию протеста сторонников оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" перед зданием суда, где рассматривался вопрос об аресте лидеров... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T16:09
2023-09-23T16:09
2023-09-23T16:09
в мире
молдавия
кишинев
возрождение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898191310_18:0:1643:914_1920x0_80_0_0_ff219fbf441199ed3e58d62ec2af0e8c.png
КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Мирную акцию протеста сторонников оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" перед зданием суда, где рассматривался вопрос об аресте лидеров политформирования Александра Нестеровского и Ирины Лозован, пытались сорвать подосланные властями провокаторы, сообщила РИА Новости глава пресс-службы политсилы Олеся Витнянская. Прокуратура Молдавии 21 сентября провела 20 обысков у председателя партии Натальи Параски и других членов "Возрождения" по делу о незаконном финансировании политформирования. Парламент одобрил запрос прокуратуры и лишил депутатской неприкосновенности Нестеровского и Лозован, в тот же день они были задержаны на 72 часа, их подозревают в коррупции, а также незаконном финансировании политсилы при участии лидера запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илана Шора. "Несмотря на провокаторов, подосланных и проплаченных действующим режимом, мы провели спокойную, мирную акцию протеста. Провокаторы кричали, свистели, переходили на личные оскорбления, пытаясь сорвать нашу мирную акцию. Мы требовали от полиции, чтобы они пресекли провокации, и чтобы мы могли мирно высказать свою позицию и поддержать своих лидеров", - сообщила Витнянская. Протестующие скандировали "Долой Майя Санду". Они вышли с плакатами "Долой диктатуру", "Верните демократию". Суд Кишинева избрал меру пресечения в виде ареста на 30 дней в СИЗО Александру Нестеровскому и домашний арест на 30 суток Ирине Лозован. Адвокаты намерены опротестовать решение в Апелляционной палате. В пятницу члены и активисты партии "Возрождение" провели акцию протеста у здания Национального антикоррупционного центра в Кишиневе, требуя освободить депутатов и прекратить "политические репрессии". Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
https://ria.ru/20230922/moldaviya-1897968410.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898191310_221:0:1440:914_1920x0_80_0_0_a643b84abdaaa6ff400a4dc9656cd434.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, возрождение
В мире, Молдавия, Кишинев, Возрождение
Акцию в поддержку оппозиционных депутатов Молдавии попытались сорвать
Акцию в поддержку оппозиционных депутатов Молдавии пытались сорвать провокаторы
КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Мирную акцию протеста сторонников оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" перед зданием суда, где рассматривался вопрос об аресте лидеров политформирования Александра Нестеровского и Ирины Лозован, пытались сорвать подосланные властями провокаторы, сообщила РИА Новости глава пресс-службы политсилы Олеся Витнянская.
Прокуратура Молдавии 21 сентября провела 20 обысков у председателя партии Натальи Параски и других членов "Возрождения" по делу о незаконном финансировании политформирования. Парламент одобрил запрос прокуратуры и лишил депутатской неприкосновенности Нестеровского и Лозован, в тот же день они были задержаны на 72 часа, их подозревают в коррупции, а также незаконном финансировании политсилы при участии лидера запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илана Шора
.
"Несмотря на провокаторов, подосланных и проплаченных действующим режимом, мы провели спокойную, мирную акцию протеста. Провокаторы кричали, свистели, переходили на личные оскорбления, пытаясь сорвать нашу мирную акцию. Мы требовали от полиции, чтобы они пресекли провокации, и чтобы мы могли мирно высказать свою позицию и поддержать своих лидеров", - сообщила Витнянская.
Протестующие скандировали "Долой Майя Санду
". Они вышли с плакатами "Долой диктатуру", "Верните демократию". Суд Кишинева
избрал меру пресечения в виде ареста на 30 дней в СИЗО Александру Нестеровскому и домашний арест на 30 суток Ирине Лозован. Адвокаты намерены опротестовать решение в Апелляционной палате.
В пятницу члены и активисты партии "Возрождение" провели акцию протеста у здания Национального антикоррупционного центра в Кишиневе, требуя освободить депутатов и прекратить "политические репрессии".
Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС
, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС
).
Власти Молдавии устраивают беспредел, чтобы угодить Западу, заявил Додон