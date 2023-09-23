https://ria.ru/20230923/provokatsii-1898214786.html

Акцию в поддержку оппозиционных депутатов Молдавии попытались сорвать

Акцию в поддержку оппозиционных депутатов Молдавии попытались сорвать - РИА Новости, 23.09.2023

Акцию в поддержку оппозиционных депутатов Молдавии попытались сорвать

Мирную акцию протеста сторонников оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" перед зданием суда, где рассматривался вопрос об аресте лидеров... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T16:09

2023-09-23T16:09

2023-09-23T16:09

в мире

молдавия

кишинев

возрождение

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КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Мирную акцию протеста сторонников оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" перед зданием суда, где рассматривался вопрос об аресте лидеров политформирования Александра Нестеровского и Ирины Лозован, пытались сорвать подосланные властями провокаторы, сообщила РИА Новости глава пресс-службы политсилы Олеся Витнянская. Прокуратура Молдавии 21 сентября провела 20 обысков у председателя партии Натальи Параски и других членов "Возрождения" по делу о незаконном финансировании политформирования. Парламент одобрил запрос прокуратуры и лишил депутатской неприкосновенности Нестеровского и Лозован, в тот же день они были задержаны на 72 часа, их подозревают в коррупции, а также незаконном финансировании политсилы при участии лидера запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илана Шора. "Несмотря на провокаторов, подосланных и проплаченных действующим режимом, мы провели спокойную, мирную акцию протеста. Провокаторы кричали, свистели, переходили на личные оскорбления, пытаясь сорвать нашу мирную акцию. Мы требовали от полиции, чтобы они пресекли провокации, и чтобы мы могли мирно высказать свою позицию и поддержать своих лидеров", - сообщила Витнянская. Протестующие скандировали "Долой Майя Санду". Они вышли с плакатами "Долой диктатуру", "Верните демократию". Суд Кишинева избрал меру пресечения в виде ареста на 30 дней в СИЗО Александру Нестеровскому и домашний арест на 30 суток Ирине Лозован. Адвокаты намерены опротестовать решение в Апелляционной палате. В пятницу члены и активисты партии "Возрождение" провели акцию протеста у здания Национального антикоррупционного центра в Кишиневе, требуя освободить депутатов и прекратить "политические репрессии". Партия "Возрождение" регулярно проводит пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политсила запустила сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" неконституционной. В конце августа политформирование также объявило о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

https://ria.ru/20230922/moldaviya-1897968410.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, кишинев, возрождение