https://ria.ru/20230923/pozhar-1898235356.html
В Бенине при пожаре на складе топлива погибли более 30 человек
В Бенине при пожаре на складе топлива погибли более 30 человек - РИА Новости, 23.09.2023
В Бенине при пожаре на складе топлива погибли более 30 человек
Более 30 человек погибли при пожаре на складе топлива недалеко от столицы Бенина Порто-Ново, сообщает радиостанция BIP radio Cotonou. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T19:00
2023-09-23T19:00
2023-09-23T19:00
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более 30 человек погибли при пожаре на складе топлива недалеко от столицы Бенина Порто-Ново, сообщает радиостанция BIP radio Cotonou. "Случилось возгорание углеводородов на складе площадью 1 тысяча квадратных метров. По предварительной оценке, 33 человека скончались от серьезных ожогов", - сообщил радиостанции заместитель начальника пожарной службы страны полковник Даллис Ахуангбеньон. Отмечается, что пожар был потушен, трое человек были госпитализированы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бенин
В Бенине при пожаре на складе топлива погибли более 30 человек
При пожаре на складе топлива недалеко от столицы Бенина погибли более 30 человек
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Более 30 человек погибли при пожаре на складе топлива недалеко от столицы Бенина Порто-Ново, сообщает радиостанция BIP radio Cotonou
.
"Случилось возгорание углеводородов на складе площадью 1 тысяча квадратных метров. По предварительной оценке, 33 человека скончались от серьезных ожогов", - сообщил радиостанции заместитель начальника пожарной службы страны полковник Даллис Ахуангбеньон.
Отмечается, что пожар был потушен, трое человек были госпитализированы.
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