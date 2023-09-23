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В Бенине при пожаре на складе топлива погибли более 30 человек - РИА Новости, 23.09.2023
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19:00 23.09.2023
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В Бенине при пожаре на складе топлива погибли более 30 человек
В Бенине при пожаре на складе топлива погибли более 30 человек - РИА Новости, 23.09.2023
В Бенине при пожаре на складе топлива погибли более 30 человек
Более 30 человек погибли при пожаре на складе топлива недалеко от столицы Бенина Порто-Ново, сообщает радиостанция BIP radio Cotonou. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T19:00
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более 30 человек погибли при пожаре на складе топлива недалеко от столицы Бенина Порто-Ново, сообщает радиостанция BIP radio Cotonou. "Случилось возгорание углеводородов на складе площадью 1 тысяча квадратных метров. По предварительной оценке, 33 человека скончались от серьезных ожогов", - сообщил радиостанции заместитель начальника пожарной службы страны полковник Даллис Ахуангбеньон. Отмечается, что пожар был потушен, трое человек были госпитализированы.
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в мире, бенин
В мире, Бенин
В Бенине при пожаре на складе топлива погибли более 30 человек

При пожаре на складе топлива недалеко от столицы Бенина погибли более 30 человек

© AFP 2023 / Yanick Folly Бенин
Бенин - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AFP 2023 / Yanick Folly
Бенин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более 30 человек погибли при пожаре на складе топлива недалеко от столицы Бенина Порто-Ново, сообщает радиостанция BIP radio Cotonou.
"Случилось возгорание углеводородов на складе площадью 1 тысяча квадратных метров. По предварительной оценке, 33 человека скончались от серьезных ожогов", - сообщил радиостанции заместитель начальника пожарной службы страны полковник Даллис Ахуангбеньон.
Отмечается, что пожар был потушен, трое человек были госпитализированы.
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