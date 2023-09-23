https://ria.ru/20230923/pozhar-1898235356.html

В Бенине при пожаре на складе топлива погибли более 30 человек

В Бенине при пожаре на складе топлива погибли более 30 человек - РИА Новости, 23.09.2023

В Бенине при пожаре на складе топлива погибли более 30 человек

Более 30 человек погибли при пожаре на складе топлива недалеко от столицы Бенина Порто-Ново, сообщает радиостанция BIP radio Cotonou. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T19:00

2023-09-23T19:00

2023-09-23T19:00

в мире

бенин

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Более 30 человек погибли при пожаре на складе топлива недалеко от столицы Бенина Порто-Ново, сообщает радиостанция BIP radio Cotonou. "Случилось возгорание углеводородов на складе площадью 1 тысяча квадратных метров. По предварительной оценке, 33 человека скончались от серьезных ожогов", - сообщил радиостанции заместитель начальника пожарной службы страны полковник Даллис Ахуангбеньон. Отмечается, что пожар был потушен, трое человек были госпитализированы.

https://ria.ru/20230806/pozhary-1888527649.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бенин