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СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре под Пермью
СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре под Пермью - РИА Новости, 23.09.2023
СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре под Пермью
Следователи возбудили дело после пожара с четырьмя погибшими в пермском селе Чайка, информирует региональное управление СК РФ. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T18:16
2023-09-23T18:16
2023-09-23T18:23
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пермский край
жилье
пермь
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ПЕРМЬ, 23 сен - РИА Новости. Следователи возбудили дело после пожара с четырьмя погибшими в пермском селе Чайка, информирует региональное управление СК РФ. Ранее МЧС России сообщило, что ночью 22 сентября в селе Чайка (Пермский край) загорелся частный жилой дом. Площадь возгорания составила 93 квадратных метра, четыре человека погибли. "В Пермском крае следователи устанавливают обстоятельства гибели во время пожара четырех человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователи осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей.
https://ria.ru/20230923/pozhar-1898214543.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермский край, жилье, пермь
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пермский край, Жилье, Пермь
СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре под Пермью
СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в селе под Пермью