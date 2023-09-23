https://ria.ru/20230923/pozhar-1898228682.html

СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре под Пермью

СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре под Пермью - РИА Новости, 23.09.2023

СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре под Пермью

Следователи возбудили дело после пожара с четырьмя погибшими в пермском селе Чайка, информирует региональное управление СК РФ. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T18:16

2023-09-23T18:16

2023-09-23T18:23

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пермский край

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ПЕРМЬ, 23 сен - РИА Новости. Следователи возбудили дело после пожара с четырьмя погибшими в пермском селе Чайка, информирует региональное управление СК РФ. Ранее МЧС России сообщило, что ночью 22 сентября в селе Чайка (Пермский край) загорелся частный жилой дом. Площадь возгорания составила 93 квадратных метра, четыре человека погибли. "В Пермском крае следователи устанавливают обстоятельства гибели во время пожара четырех человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователи осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей.

https://ria.ru/20230923/pozhar-1898214543.html

https://ria.ru/20230922/schelkovo-1898016660.html

россия

пермский край

пермь

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермский край, жилье, пермь