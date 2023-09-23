https://ria.ru/20230923/povrezhdenie-1898165085.html
В Харьковской области поврежден объект инфраструктуры
В Харьковской области поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости, 23.09.2023
В Харьковской области поврежден объект инфраструктуры
В селе Гурьев Казачок в Харьковской области Украины поврежден объект инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T08:45
2023-09-23T08:45
2023-09-23T08:45
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В селе Гурьев Казачок в Харьковской области Украины поврежден объект инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале. "В селе Гурьев Казачок Богодуховского района обстрелами поврежден объект инфраструктуры", - написал Синегубов.По его словам, также разрушены хозяйственные постройки в городе Купянск, там произошел пожар. В ночь на субботу воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях Украины. Ранее о многочисленных взрывах в Днепропетровске сообщали издания "Страна.ua" и "Зеркало недели". Позже глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в городе Днепропетровск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230923/kherson-1898164931.html
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_324:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_10e70fb158f369fb95ed3c1ef0b3a4eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
В Харьковской области поврежден объект инфраструктуры
В селе Гурьев Казачок под Харьковом поврежден объект инфраструктуры