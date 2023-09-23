https://ria.ru/20230923/povrezhdenie-1898165085.html

В Харьковской области поврежден объект инфраструктуры

В Харьковской области поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости, 23.09.2023

В Харьковской области поврежден объект инфраструктуры

В селе Гурьев Казачок в Харьковской области Украины поврежден объект инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T08:45

2023-09-23T08:45

2023-09-23T08:45

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779343866_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcd71fd0ef2180a6f5775f04578299d1.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В селе Гурьев Казачок в Харьковской области Украины поврежден объект инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале. "В селе Гурьев Казачок Богодуховского района обстрелами поврежден объект инфраструктуры", - написал Синегубов.По его словам, также разрушены хозяйственные постройки в городе Купянск, там произошел пожар. В ночь на субботу воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях Украины. Ранее о многочисленных взрывах в Днепропетровске сообщали издания "Страна.ua" и "Зеркало недели". Позже глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в городе Днепропетровск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230923/kherson-1898164931.html

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, харьковская область, украина