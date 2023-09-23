https://ria.ru/20230923/pogoda-1898170719.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 23.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность, без осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T09:45
2023-09-23T09:45
2023-09-23T09:45
москва
михаил леус
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что сегодня столица останется под влиянием антициклона. "Переменная облачность, без осадков. В Москве плюс 23-25 градусов, в Подмосковье от плюс 21 до плюс 26 градусов", - сказал Леус. Специалист добавил, что ветер будет дуть южный, в середине дня довольно сильный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и барометры покажут 754 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20230921/pogoda-1897786561.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, михаил леус, московская область (подмосковье), погода
Москва, Михаил Леус, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу
В Москве в субботу ожидается до 25 градусов тепла
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что сегодня столица останется под влиянием антициклона.
"Переменная облачность, без осадков. В Москве
плюс 23-25 градусов, в Подмосковье
от плюс 21 до плюс 26 градусов", - сказал Леус.
Специалист добавил, что ветер будет дуть южный, в середине дня довольно сильный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и барометры покажут 754 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в октябре