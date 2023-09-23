https://ria.ru/20230923/peregovory-1898152988.html

СМИ сообщили о неоднократных контактах между Россией и Британией по Украине

СМИ сообщили о неоднократных контактах между Россией и Британией по Украине - РИА Новости, 23.09.2023

СМИ сообщили о неоднократных контактах между Россией и Британией по Украине

Британские и российские дипломаты за последние полтора года провели ряд встреч и переговоров по вопросам международной безопасности на фоне конфликта на... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T03:33

2023-09-23T03:33

2023-09-23T05:21

украина

обсе

оон

россия

лондон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4a64016bbc755bfd66d5df8b3298d67.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Британские и российские дипломаты за последние полтора года провели ряд встреч и переговоров по вопросам международной безопасности на фоне конфликта на Украине, сообщает газета inews со ссылкой на высокопоставленного представителя Великобритании."Британские чиновники провели дипломатические переговоры с ключевыми представителями Кремля по вопросам международной безопасности во время продолжающейся войны на Украине", - пишет издание, утверждая, что встречи проходили в течение последних 18 месяцев в различных местах, включая Вену и Нью-Йорк. Как предполагает неназванный высокопоставленный британский представитель, в ходе контактов стороны, вероятно, также обсуждали проблемы продовольственной и ядерной безопасности. "Мы поддерживаем контакт и считаем крайне важным сохранять открытый диалог во время войны на Украине", - приводит издание слова других неназванных британских дипломатов. Они добавили, что стороны не пытаются поделить Украину или заключать "от чужого лица" мирные соглашения.Представитель министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития (FCDO) — также неназванный — подтвердил газете факт встреч. При этом он утверждает, что эти встречи затрагивали лишь "жизненно важные" вопросы Соединенного Королевства. Контакты, по его словам, проходили, в частности, в рамках ОБСЕ и заседаний Совбеза ООН.

https://ria.ru/20230923/storm_shadow-1898151052.html

украина

россия

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, обсе, оон, россия, лондон, в мире