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СМИ сообщили о неоднократных контактах между Россией и Британией по Украине - РИА Новости, 23.09.2023
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03:33 23.09.2023 (обновлено: 05:21 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/peregovory-1898152988.html
СМИ сообщили о неоднократных контактах между Россией и Британией по Украине
СМИ сообщили о неоднократных контактах между Россией и Британией по Украине - РИА Новости, 23.09.2023
СМИ сообщили о неоднократных контактах между Россией и Британией по Украине
Британские и российские дипломаты за последние полтора года провели ряд встреч и переговоров по вопросам международной безопасности на фоне конфликта на... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T03:33
2023-09-23T05:21
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Британские и российские дипломаты за последние полтора года провели ряд встреч и переговоров по вопросам международной безопасности на фоне конфликта на Украине, сообщает газета inews со ссылкой на высокопоставленного представителя Великобритании."Британские чиновники провели дипломатические переговоры с ключевыми представителями Кремля по вопросам международной безопасности во время продолжающейся войны на Украине", - пишет издание, утверждая, что встречи проходили в течение последних 18 месяцев в различных местах, включая Вену и Нью-Йорк. Как предполагает неназванный высокопоставленный британский представитель, в ходе контактов стороны, вероятно, также обсуждали проблемы продовольственной и ядерной безопасности. "Мы поддерживаем контакт и считаем крайне важным сохранять открытый диалог во время войны на Украине", - приводит издание слова других неназванных британских дипломатов. Они добавили, что стороны не пытаются поделить Украину или заключать "от чужого лица" мирные соглашения.Представитель министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития (FCDO) — также неназванный — подтвердил газете факт встреч. При этом он утверждает, что эти встречи затрагивали лишь "жизненно важные" вопросы Соединенного Королевства. Контакты, по его словам, проходили, в частности, в рамках ОБСЕ и заседаний Совбеза ООН.
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украина, обсе, оон, россия, лондон, в мире
Украина, ОБСЕ, ООН, Россия, Лондон, В мире
СМИ сообщили о неоднократных контактах между Россией и Британией по Украине

inews: Лондон и Москва неоднократно контактировали на фоне конфликта на Украине

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Британские и российские дипломаты за последние полтора года провели ряд встреч и переговоров по вопросам международной безопасности на фоне конфликта на Украине, сообщает газета inews со ссылкой на высокопоставленного представителя Великобритании.
«
"Британские чиновники провели дипломатические переговоры с ключевыми представителями Кремля по вопросам международной безопасности во время продолжающейся войны на Украине", - пишет издание, утверждая, что встречи проходили в течение последних 18 месяцев в различных местах, включая Вену и Нью-Йорк.
Как предполагает неназванный высокопоставленный британский представитель, в ходе контактов стороны, вероятно, также обсуждали проблемы продовольственной и ядерной безопасности.
"Мы поддерживаем контакт и считаем крайне важным сохранять открытый диалог во время войны на Украине", - приводит издание слова других неназванных британских дипломатов.
Они добавили, что стороны не пытаются поделить Украину или заключать "от чужого лица" мирные соглашения.
Представитель министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития (FCDO) — также неназванный — подтвердил газете факт встреч. При этом он утверждает, что эти встречи затрагивали лишь "жизненно важные" вопросы Соединенного Королевства. Контакты, по его словам, проходили, в частности, в рамках ОБСЕ и заседаний Совбеза ООН.
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