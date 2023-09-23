СМИ сообщили о неоднократных контактах между Россией и Британией по Украине
inews: Лондон и Москва неоднократно контактировали на фоне конфликта на Украине
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Британские и российские дипломаты за последние полтора года провели ряд встреч и переговоров по вопросам международной безопасности на фоне конфликта на Украине, сообщает газета inews со ссылкой на высокопоставленного представителя Великобритании.
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"Британские чиновники провели дипломатические переговоры с ключевыми представителями Кремля по вопросам международной безопасности во время продолжающейся войны на Украине", - пишет издание, утверждая, что встречи проходили в течение последних 18 месяцев в различных местах, включая Вену и Нью-Йорк.
Как предполагает неназванный высокопоставленный британский представитель, в ходе контактов стороны, вероятно, также обсуждали проблемы продовольственной и ядерной безопасности.
"Мы поддерживаем контакт и считаем крайне важным сохранять открытый диалог во время войны на Украине", - приводит издание слова других неназванных британских дипломатов.
Они добавили, что стороны не пытаются поделить Украину или заключать "от чужого лица" мирные соглашения.
Представитель министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития (FCDO) — также неназванный — подтвердил газете факт встреч. При этом он утверждает, что эти встречи затрагивали лишь "жизненно важные" вопросы Соединенного Королевства. Контакты, по его словам, проходили, в частности, в рамках ОБСЕ и заседаний Совбеза ООН.