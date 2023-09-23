https://ria.ru/20230923/oruzhie-1898268883.html

Папа Римский назвал один из факторов конфликта на Украине

Папа Римский назвал один из факторов конфликта на Украине - РИА Новости, 23.09.2023

Папа Римский назвал один из факторов конфликта на Украине

Папа Римский Франциск заявил, что конфликт на Украине связан не только с российско-украинской проблемой, но и вопросом поставок и продажи оружия. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T23:48

2023-09-23T23:48

2023-09-23T23:48

украина

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

нато

россия

марсель

сергей лавров

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ВАТИКАН, 23 сен – РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил, что конфликт на Украине связан не только с российско-украинской проблемой, но и вопросом поставок и продажи оружия. Выступая перед журналистами на борту самолёта по возвращении из Марселя, понтифик заявил, что в миссии ватиканского посланника по урегулированию на Украине кардинала Дзуппи имеется прогресс вокруг темы детей. По его словам, конфликт "немного затрагивает не только российско-украинскую проблему, но и продажу оружия, торговлю оружием". "Несколько месяцев назад один экономист сказал, что сегодня инвестиции, приносящие наибольший доход, - это оружейные фабрики, точно фабрики смерти. Украинский народ - народ-мученик, у него мученическая история, которая заставляет людей страдать, это не первый раз", - сказал понтифик, приведя в пример сталинские времена. "Но мы не должны играть мученичеством этих людей, мы должны помочь им разрешить ситуацию самым реальным способом… Сейчас я увидел, что некоторые страны дают шаг назад, не давая оружие, и начинается процесс, где мучеником точно станет украинский народ. И это плохо", – сказал папа Франциск, заявление которого привел информационный портал Святого престола Vatican News. Папа Франциск неоднократно выступал против гонки вооружений и отправки оружия в зоны конфликтов. Он заявлял, что военные расходы должны быть преобразованы в конкретную поддержку населения. В мае прошлого года понтифик уже предположил, что к развязыванию конфликта на Украине привёл "лай НАТО у дверей России". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230923/ukraina-1898258947.html

https://ria.ru/20230922/konflikt-1898098109.html

украина

россия

марсель

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украина, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, нато, россия, марсель, сергей лавров