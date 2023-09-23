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"Настал конец": в Германии сделали неожиданное признание об Украине
"Настал конец": в Германии сделали неожиданное признание об Украине - РИА Новости, 23.09.2023
"Настал конец": в Германии сделали неожиданное признание об Украине
Поставка западного оружия не помогла достичь Украине никаких результатов, поэтому необходимо ее прекратить и сосредоточиться на приближении мирных переговоров,... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T16:56
2023-09-23T16:56
2023-09-23T16:56
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Поставка западного оружия не помогла достичь Украине никаких результатов, поэтому необходимо ее прекратить и сосредоточиться на приближении мирных переговоров, заявил бывший депутат Бундестага Ян ван Акен в эфире немецкого канала Phoenix."Я считаю, что необходимо понять, что сегодняшней концепции о бесконечной поставке оружия и о военной победе Украины настал конец. Да, это был план А, но мы должны от него отказаться. Мы должны подумать, что можно сделать, чтобы приблизить мирные переговоры", – выразил он свое мнение.Акен подчеркнул, что Запад по-прежнему думает только об оружии. По его мнению, необходимо инвестировать в переговоры столько же, сколько западные страны инвестируют в вооружение Украины.Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил в интервью изданию Bild, что Германия готовит дополнительный пакет военной и гуманитарной помощи общей стоимостью в 400 миллионов евро, включающий поставку дополнительных боеприпасов, бронированных автомобилей, электрогенераторов и отопительных систем в преддверии зимы.
https://ria.ru/20230923/ugroza-1898168426.html
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В мире, Украина, Германия, Борис Писториус, Бундестаг Германии, Bild
"Настал конец": в Германии сделали неожиданное признание об Украине
Экс-депутат Бундестага Акен: Германии следует прекратить поставки оружия ВСУ