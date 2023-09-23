Киеву приготовиться. В США забили тревогу из-за нового российского оружия
19FortyFive: авиабазы ВСУ оказались под угрозой из-за нового варианта "Ланцета"
© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Новый вариант беспилотника "Ланцет" способен поражать цели на дальнем расстоянии, представляя угрозу авиабазам Вооруженных сил Украины, пишет обозреватель Майя Карлин в статье для 19FortyFive.
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"Киеву следует изменить расположение некоторых своих авиабаз и других военных объектов таким образом, чтобы они не могли быть достигнуты этими более дальнобойными беспилотниками", — говорится в статье.
Как утверждает журналистка, российские удары "Ланцетами" по украинским авиабазам в Кривом Роге показывают, что БПЛА теперь может поражать цели на более дальнем расстоянии.
Обозреватель отметила, что при размещении новых истребителей, таких как обещанных F-16, ВСУ должны учитывать более мощные российские беспилотники.
Как сообщил источник РИА Новости, 20 сентября российские военные смогли поразить Миг-29 на украинском аэродроме прямым попаданием в кабину с расстояния в 80 километров. Собеседник агентства пояснил, что удары на такие дистанции стали возможны благодаря нескольким новшествам в этой беспилотной системе.
Как сообщил источник РИА Новости, 20 сентября российские военные смогли поразить Миг-29 на украинском аэродроме прямым попаданием в кабину с расстояния в 80 километров. Собеседник агентства пояснил, что удары на такие дистанции стали возможны благодаря нескольким новшествам в этой беспилотной системе.