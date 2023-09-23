https://ria.ru/20230923/oruzhie-1898181857.html

Киеву приготовиться. В США забили тревогу из-за нового российского оружия

Киеву приготовиться. В США забили тревогу из-за нового российского оружия - РИА Новости, 23.09.2023

Киеву приготовиться. В США забили тревогу из-за нового российского оружия

Новый вариант беспилотника "Ланцет" способен поражать цели на дальнем расстоянии, представляя угрозу авиабазам Вооруженных сил Украины, пишет обозреватель Майя... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T11:40

2023-09-23T11:40

2023-09-23T11:40

киев

f-16

украина

в мире

сша

россия

беспилотник "ланцет"

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Новый вариант беспилотника "Ланцет" способен поражать цели на дальнем расстоянии, представляя угрозу авиабазам Вооруженных сил Украины, пишет обозреватель Майя Карлин в статье для 19FortyFive."Киеву следует изменить расположение некоторых своих авиабаз и других военных объектов таким образом, чтобы они не могли быть достигнуты этими более дальнобойными беспилотниками", — говорится в статье.Как утверждает журналистка, российские удары "Ланцетами" по украинским авиабазам в Кривом Роге показывают, что БПЛА теперь может поражать цели на более дальнем расстоянии.Обозреватель отметила, что при размещении новых истребителей, таких как обещанных F-16, ВСУ должны учитывать более мощные российские беспилотники.Как сообщил источник РИА Новости, 20 сентября российские военные смогли поразить Миг-29 на украинском аэродроме прямым попаданием в кабину с расстояния в 80 километров. Собеседник агентства пояснил, что удары на такие дистанции стали возможны благодаря нескольким новшествам в этой беспилотной системе.

https://ria.ru/20230923/abrams-1898166134.html

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киев, f-16, украина, в мире, сша, россия, беспилотник "ланцет"