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Киеву приготовиться. В США забили тревогу из-за нового российского оружия - РИА Новости, 23.09.2023
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11:40 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/oruzhie-1898181857.html
Киеву приготовиться. В США забили тревогу из-за нового российского оружия
Киеву приготовиться. В США забили тревогу из-за нового российского оружия - РИА Новости, 23.09.2023
Киеву приготовиться. В США забили тревогу из-за нового российского оружия
Новый вариант беспилотника "Ланцет" способен поражать цели на дальнем расстоянии, представляя угрозу авиабазам Вооруженных сил Украины, пишет обозреватель Майя... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T11:40
2023-09-23T11:40
киев
f-16
украина
в мире
сша
россия
беспилотник "ланцет"
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Новый вариант беспилотника "Ланцет" способен поражать цели на дальнем расстоянии, представляя угрозу авиабазам Вооруженных сил Украины, пишет обозреватель Майя Карлин в статье для 19FortyFive.&quot;Киеву следует изменить расположение некоторых своих авиабаз и других военных объектов таким образом, чтобы они не могли быть достигнуты этими более дальнобойными беспилотниками&quot;, — говорится в статье.Как утверждает журналистка, российские удары "Ланцетами" по украинским авиабазам в Кривом Роге показывают, что БПЛА теперь может поражать цели на более дальнем расстоянии.Обозреватель отметила, что при размещении новых истребителей, таких как обещанных F-16, ВСУ должны учитывать более мощные российские беспилотники.Как сообщил источник РИА Новости, 20 сентября российские военные смогли поразить Миг-29 на украинском аэродроме прямым попаданием в кабину с расстояния в 80 километров. Собеседник агентства пояснил, что удары на такие дистанции стали возможны благодаря нескольким новшествам в этой беспилотной системе.
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киев, f-16, украина, в мире, сша, россия, беспилотник "ланцет"
Киев, F-16, Украина, В мире, США, Россия, Беспилотник "Ланцет"
Киеву приготовиться. В США забили тревогу из-за нового российского оружия

19FortyFive: авиабазы ВСУ оказались под угрозой из-за нового варианта "Ланцета"

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Новый вариант беспилотника "Ланцет" способен поражать цели на дальнем расстоянии, представляя угрозу авиабазам Вооруженных сил Украины, пишет обозреватель Майя Карлин в статье для 19FortyFive.
«

"Киеву следует изменить расположение некоторых своих авиабаз и других военных объектов таким образом, чтобы они не могли быть достигнуты этими более дальнобойными беспилотниками", — говорится в статье.

Как утверждает журналистка, российские удары "Ланцетами" по украинским авиабазам в Кривом Роге показывают, что БПЛА теперь может поражать цели на более дальнем расстоянии.
Обозреватель отметила, что при размещении новых истребителей, таких как обещанных F-16, ВСУ должны учитывать более мощные российские беспилотники.

Как сообщил источник РИА Новости, 20 сентября российские военные смогли поразить Миг-29 на украинском аэродроме прямым попаданием в кабину с расстояния в 80 километров. Собеседник агентства пояснил, что удары на такие дистанции стали возможны благодаря нескольким новшествам в этой беспилотной системе.
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