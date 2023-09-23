Киев не обсуждал план на случай, если переданное США оружие закончится
Данилов: Киев не обсуждал план на случай, если переданное США оружие закончится
© AP Photo / Efrem LukatskyСекретарь СНБО Украины Алексей Данилов
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов . Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Власти Украины не обсуждали план действий на случай, если вооружение, переданное стране США, закончится, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью американскому телеканалу PBS.
На вопрос, готовится ли Киев к возможности, что американские системы оружия закончатся, Данилов ответил, что власти не собираются заниматься "отвлеченными обсуждениями".
"Мы не можем сказать, что у нас есть какие-то отдельные дискуссии по поводу какого-то плана Б", - отметил Данилов.
Во время интервью он выразил опасение, что западные партнеры Украины не достигли общего мнения по поводу того, что можно считать победой в конфликте между РФ и Украиной.
"Запад не пришел к единому мнению относительно того, какой будет победа Украины. Они говорят о помощи, а не о победе.... Если у нас не будет победы, то само существование нашей страны и конфликт... будут лишь вопросом времени", - добавил Данилов.
Местные СМИ ранее в пятницу сообщили, что США близки к решению о поставках на Украину малой партии ATACMS с кассетной боевой частью, президент США Джо Байден якобы уже пообещал ракеты Владимиру Зеленскому.
Американская администрация пока публично не удовлетворила просьбу украинцев о поставках им оперативно-тактических ракет, которые могут запускаться из реактивных систем залпового огня HIMARS на расстояние 300 километров, но не исключает такого варианта.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.