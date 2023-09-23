https://ria.ru/20230923/ogranicheniya-1898222437.html

Ограничения на движение по внешней стороне Садового кольца в Москве сняли

Ограничения на движение по внешней стороне Садового кольца в Москве сняли - РИА Новости, 23.09.2023

Ограничения на движение по внешней стороне Садового кольца в Москве сняли

Все временные ограничения движения по внешней стороне Садового кольца сняты, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T17:19

2023-09-23T17:19

2023-09-23T17:19

садовое кольцо (москва)

москва

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Все временные ограничения движения по внешней стороне Садового кольца сняты, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "Все временные ограничения сняты. Движение открыто", - говорится в сообщении. Ранее в столичном департаменте транспорта сообщали, что Садовое кольцо перекроют в субботу из-за проведения московского мотофестиваля, движение по внешней стороне возобновится сразу после прохождения колонны. Парковка будет недоступна до 23.59 23 сентября.

https://ria.ru/20230923/sevastopol-1898181982.html

https://ria.ru/20230922/protestuyuschie-1898121259.html

садовое кольцо (москва)

москва

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садовое кольцо (москва), москва