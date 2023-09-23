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Ограничения на движение по внешней стороне Садового кольца в Москве сняли - РИА Новости, 23.09.2023
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17:19 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/ogranicheniya-1898222437.html
Ограничения на движение по внешней стороне Садового кольца в Москве сняли
Ограничения на движение по внешней стороне Садового кольца в Москве сняли - РИА Новости, 23.09.2023
Ограничения на движение по внешней стороне Садового кольца в Москве сняли
Все временные ограничения движения по внешней стороне Садового кольца сняты, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T17:19
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садовое кольцо (москва)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Все временные ограничения движения по внешней стороне Садового кольца сняты, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "Все временные ограничения сняты. Движение открыто", - говорится в сообщении. Ранее в столичном департаменте транспорта сообщали, что Садовое кольцо перекроют в субботу из-за проведения московского мотофестиваля, движение по внешней стороне возобновится сразу после прохождения колонны. Парковка будет недоступна до 23.59 23 сентября.
https://ria.ru/20230923/sevastopol-1898181982.html
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садовое кольцо (москва), москва
Садовое кольцо (Москва), Москва
Ограничения на движение по внешней стороне Садового кольца в Москве сняли

Все ограничения на движение по внешней стороне Садового кольца в Москве сняли

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Садовом кольце в Москве
Автомобильное движение на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Автомобильное движение на Садовом кольце в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Все временные ограничения движения по внешней стороне Садового кольца сняты, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
«
"Все временные ограничения сняты. Движение открыто", - говорится в сообщении.
Севастопольская бухта - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Севастопольскую бухту открыли для движения морского транспорта
Вчера, 11:40
Ранее в столичном департаменте транспорта сообщали, что Садовое кольцо перекроют в субботу из-за проведения московского мотофестиваля, движение по внешней стороне возобновится сразу после прохождения колонны.
Парковка будет недоступна до 23.59 23 сентября.
Участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе и сотрудники полиции на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
В Ереване протестующие блокируют автомобильное движение
22 сентября, 20:19
 
Садовое кольцо (Москва)Москва
 
 
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