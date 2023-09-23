https://ria.ru/20230923/obstrel-1898261504.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали две женщины
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали две женщины - РИА Новости, 23.09.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали две женщины
Две женщины пострадали при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T21:59
2023-09-23T21:59
2023-09-23T21:59
донецк
алексей кулемзин (донецк)
кировский район
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Две женщины пострадали при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. "При обстреле Кировского района в микрорайоне Текстильщик ранены женщины 1941 и 1980 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20230923/obstrel-1898235998.html
донецк
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донецк, алексей кулемзин (донецк), кировский район
Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Кировский район
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали две женщины
При обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ пострадали две женщины