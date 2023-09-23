https://ria.ru/20230923/obstrel-1898261504.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали две женщины

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали две женщины - РИА Новости, 23.09.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали две женщины

Две женщины пострадали при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T21:59

2023-09-23T21:59

2023-09-23T21:59

донецк

алексей кулемзин (донецк)

кировский район

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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Две женщины пострадали при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. "При обстреле Кировского района в микрорайоне Текстильщик ранены женщины 1941 и 1980 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20230923/obstrel-1898235998.html

донецк

кировский район

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донецк, алексей кулемзин (донецк), кировский район