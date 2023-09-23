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В Горловке два человека пострадали после обстрела со стороны ВСУ

В Горловке два человека пострадали после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.09.2023

В Горловке два человека пострадали после обстрела со стороны ВСУ

Два человека пострадали в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T19:05

2023-09-23T19:05

2023-09-23T19:05

в мире

горловка

иван приходько

стирол

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Два человека пострадали в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько. "Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до двух", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230923/poselok-1898165695.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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в мире, горловка, иван приходько, стирол, донецкая народная республика, донецк