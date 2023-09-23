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В Горловке два человека пострадали после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.09.2023
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19:05 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/obstrel-1898235998.html
В Горловке два человека пострадали после обстрела со стороны ВСУ
В Горловке два человека пострадали после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.09.2023
В Горловке два человека пострадали после обстрела со стороны ВСУ
Два человека пострадали в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T19:05
2023-09-23T19:05
в мире
горловка
иван приходько
стирол
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Два человека пострадали в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько. "Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до двух", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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в мире, горловка, иван приходько, стирол, донецкая народная республика, донецк
В мире, Горловка, Иван Приходько, Стирол, Донецкая Народная Республика, Донецк
В Горловке два человека пострадали после обстрела со стороны ВСУ

Приходько: в Горловке два человека пострадали после обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Два человека пострадали в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько.
«
"Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до двух", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
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Вчера, 08:51
 
В миреГорловкаИван ПриходькоСтиролДонецкая Народная РеспубликаДонецк
 
 
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