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ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 23.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:12 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/obstrel-1898200190.html
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 23.09.2023
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район
Украинские войска выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T14:12
2023-09-23T14:12
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.20 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров ...11.20 - населенный пункт Карловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров ...12.00 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ", - говорится в сообщении. Кроме того, представительство сообщило, что 12.10 по Киевскому району Донецка было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров, в 12.10 по Макеевке (Червоногвардейский район)- два снаряда калибром 155 миллиметров, и в 12.10 по Ясиноватскому району - два снаряда калибром 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230923/obstrel-1898197877.html
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донецк
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район

ВСУ выпустили по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району 13 натовских снарядов

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Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.20 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров ...11.20 - населенный пункт Карловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров ...12.00 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ", - говорится в сообщении.
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Кроме того, представительство сообщило, что 12.10 по Киевскому району Донецка было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров, в 12.10 по Макеевке (Червоногвардейский район)- два снаряда калибром 155 миллиметров, и в 12.10 по Ясиноватскому району - два снаряда калибром 155 миллиметров.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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