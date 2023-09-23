ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район
ВСУ выпустили по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району 13 натовских снарядов
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.20 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров ...11.20 - населенный пункт Карловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров ...12.00 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ", - говорится в сообщении.
Кроме того, представительство сообщило, что 12.10 по Киевскому району Донецка было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров, в 12.10 по Макеевке (Червоногвардейский район)- два снаряда калибром 155 миллиметров, и в 12.10 по Ясиноватскому району - два снаряда калибром 155 миллиметров.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.