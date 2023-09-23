https://ria.ru/20230923/obstrel-1898200190.html

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 23.09.2023

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район

Украинские войска выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T14:12

2023-09-23T14:12

2023-09-23T14:12

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.20 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров ...11.20 - населенный пункт Карловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров ...12.00 - населенный пункт Карловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ", - говорится в сообщении. Кроме того, представительство сообщило, что 12.10 по Киевскому району Донецка было выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров, в 12.10 по Макеевке (Червоногвардейский район)- два снаряда калибром 155 миллиметров, и в 12.10 по Ясиноватскому району - два снаряда калибром 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230923/obstrel-1898197877.html

https://ria.ru/20230923/belgorod-1898178999.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия