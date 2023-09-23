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В Дагестане водитель "Жигулей" нарочно сбил ребенка-велосипедиста
В Дагестане водитель "Жигулей" нарочно сбил ребенка-велосипедиста - РИА Новости, 24.09.2023
В Дагестане водитель "Жигулей" нарочно сбил ребенка-велосипедиста
Неизвестные в Дагестане на автомобиле умышленно совершили наезд на ребенка, в произошедшем разбираются сотрудники полиции, сообщила в субботу в своем... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-23T23:38
2023-09-23T23:38
2023-09-24T05:42
происшествия
авто
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МАХАЧКАЛА, 23 сен - РИА Новости. Неизвестные в Дагестане на автомобиле умышленно совершили наезд на ребенка, в произошедшем разбираются сотрудники полиции, сообщила в субботу в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева."Полицейские Дагестана устанавливают участников инцидента и обстоятельства произошедшего. Судя по видео, наезд на ребенка совершен умышленно… В любом случае на видеокадрах запечатлено нечто невообразимое и явно неадекватное и требует незамедлительного вмешательства сотрудников правоохранительных органов", - написала она.На видео, которое опубликовано в Telegram-канале, видно, как "Семерка" задним ходом дважды перекрывает дорогу мальчику на велосипеде, а на третий раз сбивает его. Затем из машины выходят двое молодых ребят и что-то говорят кричащему, вероятно от боли, ребенку.
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происшествия, авто
В Дагестане водитель "Жигулей" нарочно сбил ребенка-велосипедиста
В Дагестане неизвестные на автомобиле нарочно сбили ребенка на велосипеде
МАХАЧКАЛА, 23 сен - РИА Новости.
Неизвестные в Дагестане на автомобиле умышленно совершили наезд на ребенка, в произошедшем разбираются сотрудники полиции, сообщила в субботу в своем Telegram-канале
руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.
"Полицейские Дагестана устанавливают участников инцидента и обстоятельства произошедшего. Судя по видео, наезд на ребенка совершен умышленно… В любом случае на видеокадрах запечатлено нечто невообразимое и явно неадекватное и требует незамедлительного вмешательства сотрудников правоохранительных органов", - написала она.
На видео, которое опубликовано в Telegram-канале, видно, как "Семерка" задним ходом дважды перекрывает дорогу мальчику на велосипеде, а на третий раз сбивает его. Затем из машины выходят двое молодых ребят и что-то говорят кричащему, вероятно от боли, ребенку.