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В Дагестане водитель "Жигулей" нарочно сбил ребенка-велосипедиста - РИА Новости, 24.09.2023
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23:38 23.09.2023 (обновлено: 05:42 24.09.2023)
https://ria.ru/20230923/neizvestnye-1898268266.html
В Дагестане водитель "Жигулей" нарочно сбил ребенка-велосипедиста
В Дагестане водитель "Жигулей" нарочно сбил ребенка-велосипедиста - РИА Новости, 24.09.2023
В Дагестане водитель "Жигулей" нарочно сбил ребенка-велосипедиста
Неизвестные в Дагестане на автомобиле умышленно совершили наезд на ребенка, в произошедшем разбираются сотрудники полиции, сообщила в субботу в своем... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-23T23:38
2023-09-24T05:42
происшествия
авто
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МАХАЧКАЛА, 23 сен - РИА Новости. Неизвестные в Дагестане на автомобиле умышленно совершили наезд на ребенка, в произошедшем разбираются сотрудники полиции, сообщила в субботу в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева."Полицейские Дагестана устанавливают участников инцидента и обстоятельства произошедшего. Судя по видео, наезд на ребенка совершен умышленно… В любом случае на видеокадрах запечатлено нечто невообразимое и явно неадекватное и требует незамедлительного вмешательства сотрудников правоохранительных органов", - написала она.На видео, которое опубликовано в Telegram-канале, видно, как "Семерка" задним ходом дважды перекрывает дорогу мальчику на велосипеде, а на третий раз сбивает его. Затем из машины выходят двое молодых ребят и что-то говорят кричащему, вероятно от боли, ребенку.
РИА Новости
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происшествия, авто
Происшествия, Авто
В Дагестане водитель "Жигулей" нарочно сбил ребенка-велосипедиста

В Дагестане неизвестные на автомобиле нарочно сбили ребенка на велосипеде

© РИА Новости / NewsTeam/Башир Алиев | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи в Дагестане
Автомобили скорой помощи в Дагестане - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / NewsTeam/Башир Алиев
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Автомобили скорой помощи в Дагестане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 23 сен - РИА Новости. Неизвестные в Дагестане на автомобиле умышленно совершили наезд на ребенка, в произошедшем разбираются сотрудники полиции, сообщила в субботу в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.
"Полицейские Дагестана устанавливают участников инцидента и обстоятельства произошедшего. Судя по видео, наезд на ребенка совершен умышленно… В любом случае на видеокадрах запечатлено нечто невообразимое и явно неадекватное и требует незамедлительного вмешательства сотрудников правоохранительных органов", - написала она.
На видео, которое опубликовано в Telegram-канале, видно, как "Семерка" задним ходом дважды перекрывает дорогу мальчику на велосипеде, а на третий раз сбивает его. Затем из машины выходят двое молодых ребят и что-то говорят кричащему, вероятно от боли, ребенку.
 
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