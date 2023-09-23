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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджо Наполитано - РИА Новости, 23.09.2023
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12:37 23.09.2023 (обновлено: 12:57 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/napolitano-1898188602.html
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджо Наполитано
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджо Наполитано - РИА Новости, 23.09.2023
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджо Наполитано
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле в связи со смертью бывшего президента республики Джорджо Наполитано,... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T12:37
2023-09-23T12:57
италия
джорджо наполитано
в мире
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле в связи со смертью бывшего президента республики Джорджо Наполитано, отметив, что из жизни ушел настоящий патриот Италии. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Бывший президент Италии, пожизненный сенатор Джорджо Наполитано скончался в Риме в пятницу на 99-м году жизни. Он возглавлял итальянское государство с мая 2006 по январь 2015 года и стал первым в истории президентом республики, который был переизбран на второй срок."Уважаемый господин Маттарелла, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Итальянской Республики Джорджо Наполитано... Ушел из жизни выдающийся государственный деятель и настоящий патриот Италии. В юности Джорджо Наполитано мужественно боролся с фашизмом в рядах Сопротивления, а потом многие годы верно служил своей стране, в том числе на посту президента и других высоких правительственных должностях", - говорится в сообщении.Путин отметил, что ему посчастливилось неоднократно общаться с Наполитано, и он навсегда сохранит светлую память о нем."Прошу Вас передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20230923/napolitano-1898163015.html
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италия, джорджо наполитано, в мире
Италия, Джорджо Наполитано, В мире
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджо Наполитано

Путин выразил соболезнования главе Италии в связи со смертью Джорджо Наполитано

© РИА Новости / Алексей ДружининДжорджо Наполитано
Джорджо Наполитано - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Джорджо Наполитано. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле в связи со смертью бывшего президента республики Джорджо Наполитано, отметив, что из жизни ушел настоящий патриот Италии. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Бывший президент Италии, пожизненный сенатор Джорджо Наполитано скончался в Риме в пятницу на 99-м году жизни. Он возглавлял итальянское государство с мая 2006 по январь 2015 года и стал первым в истории президентом республики, который был переизбран на второй срок.
«
"Уважаемый господин Маттарелла, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Итальянской Республики Джорджо Наполитано... Ушел из жизни выдающийся государственный деятель и настоящий патриот Италии. В юности Джорджо Наполитано мужественно боролся с фашизмом в рядах Сопротивления, а потом многие годы верно служил своей стране, в том числе на посту президента и других высоких правительственных должностях", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что ему посчастливилось неоднократно общаться с Наполитано, и он навсегда сохранит светлую память о нем.
"Прошу Вас передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного", - добавил президент РФ.
Джорджо Наполитано - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
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