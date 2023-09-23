Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджо Наполитано
Путин выразил соболезнования главе Италии в связи со смертью Джорджо Наполитано
Джорджо Наполитано. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле в связи со смертью бывшего президента республики Джорджо Наполитано, отметив, что из жизни ушел настоящий патриот Италии. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Бывший президент Италии, пожизненный сенатор Джорджо Наполитано скончался в Риме в пятницу на 99-м году жизни. Он возглавлял итальянское государство с мая 2006 по январь 2015 года и стал первым в истории президентом республики, который был переизбран на второй срок.
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"Уважаемый господин Маттарелла, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Итальянской Республики Джорджо Наполитано... Ушел из жизни выдающийся государственный деятель и настоящий патриот Италии. В юности Джорджо Наполитано мужественно боролся с фашизмом в рядах Сопротивления, а потом многие годы верно служил своей стране, в том числе на посту президента и других высоких правительственных должностях", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что ему посчастливилось неоднократно общаться с Наполитано, и он навсегда сохранит светлую память о нем.
"Прошу Вас передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного", - добавил президент РФ.