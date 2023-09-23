https://ria.ru/20230923/napolitano-1898188602.html

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджо Наполитано

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджо Наполитано - РИА Новости, 23.09.2023

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджо Наполитано

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле в связи со смертью бывшего президента республики Джорджо Наполитано,... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T12:37

2023-09-23T12:37

2023-09-23T12:57

италия

джорджо наполитано

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104511/16/1045111606_0:0:696:392_1920x0_80_0_0_ce2be834211b7de3bcca74453cacf55b.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле в связи со смертью бывшего президента республики Джорджо Наполитано, отметив, что из жизни ушел настоящий патриот Италии. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Бывший президент Италии, пожизненный сенатор Джорджо Наполитано скончался в Риме в пятницу на 99-м году жизни. Он возглавлял итальянское государство с мая 2006 по январь 2015 года и стал первым в истории президентом республики, который был переизбран на второй срок."Уважаемый господин Маттарелла, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Итальянской Республики Джорджо Наполитано... Ушел из жизни выдающийся государственный деятель и настоящий патриот Италии. В юности Джорджо Наполитано мужественно боролся с фашизмом в рядах Сопротивления, а потом многие годы верно служил своей стране, в том числе на посту президента и других высоких правительственных должностях", - говорится в сообщении.Путин отметил, что ему посчастливилось неоднократно общаться с Наполитано, и он навсегда сохранит светлую память о нем."Прошу Вас передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20230923/napolitano-1898163015.html

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

италия, джорджо наполитано, в мире