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В Италии объявят национальный траур из-за смерти экс-президента Наполитано - РИА Новости, 23.09.2023
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08:20 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/napolitano-1898163015.html
В Италии объявят национальный траур из-за смерти экс-президента Наполитано
В Италии объявят национальный траур из-за смерти экс-президента Наполитано - РИА Новости, 23.09.2023
В Италии объявят национальный траур из-за смерти экс-президента Наполитано
Правительство Италии приняло решение о проведении церемонии государственных похорон бывшего президента республики Джорджо Наполитано, в этот день будет объявлен РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T08:20
2023-09-23T08:20
в мире
италия
джорджо наполитано
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РИМ, 23 сен – РИА Новости. Правительство Италии приняло решение о проведении церемонии государственных похорон бывшего президента республики Джорджо Наполитано, в этот день будет объявлен национальный траур, сообщил секретарь Совета министров Альфредо Мантовано. Бывший президент Италии, пожизненный сенатор Джорджо Наполитано скончался в Риме в пятницу на 99-м году жизни. Он возглавлял итальянское государство с мая 2006 по январь 2015 года и стал первым в истории президентом республики, который был переизбран на второй срок. Соболезнования в связи с кончиной Наполитано выразили президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Джорджа Мелони, представители ведущих политических сил страны. Скорбь по случаю смерти экс-президента выразил папа Римский Франциск. "Вследствие смерти бывшего президента республики, пожизненного сенатора Джорджо Наполитано предписывается до дня проведения государственных похорон приспустить национальные и европейские флаги на общественных зданиях по всей национальной территории и в итальянских дипломатических и консульских представительствах за рубежом. В день проведения государственных похорон будет объявлен национальный траур", - говорится в распоряжении, подписанном Мантовано. Ранее председатель Сената республики Иньяцио Ла Русса объявил, что гражданская панихида состоится в здании верхней палаты национального парламента в Риме. Ожидается, что траурная церемония пройдет в воскресенье. В последний раз церемония госпохорон проводилась в Италии в июне, когда на 87-м году жизни скончался Сильвио Берлускони, который четырежды возглавлял национальное правительство.
https://ria.ru/20180425/1519347133.html
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в мире, италия, джорджо наполитано
В мире, Италия, Джорджо Наполитано
В Италии объявят национальный траур из-за смерти экс-президента Наполитано

В Италии объявят траур из-за смерти экс-президента Джорджо Наполитано

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДжорджо Наполитано
Джорджо Наполитано - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Джорджо Наполитано. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 23 сен – РИА Новости. Правительство Италии приняло решение о проведении церемонии государственных похорон бывшего президента республики Джорджо Наполитано, в этот день будет объявлен национальный траур, сообщил секретарь Совета министров Альфредо Мантовано.
Бывший президент Италии, пожизненный сенатор Джорджо Наполитано скончался в Риме в пятницу на 99-м году жизни. Он возглавлял итальянское государство с мая 2006 по январь 2015 года и стал первым в истории президентом республики, который был переизбран на второй срок. Соболезнования в связи с кончиной Наполитано выразили президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Джорджа Мелони, представители ведущих политических сил страны. Скорбь по случаю смерти экс-президента выразил папа Римский Франциск.
"Вследствие смерти бывшего президента республики, пожизненного сенатора Джорджо Наполитано предписывается до дня проведения государственных похорон приспустить национальные и европейские флаги на общественных зданиях по всей национальной территории и в итальянских дипломатических и консульских представительствах за рубежом. В день проведения государственных похорон будет объявлен национальный траур", - говорится в распоряжении, подписанном Мантовано.
Ранее председатель Сената республики Иньяцио Ла Русса объявил, что гражданская панихида состоится в здании верхней палаты национального парламента в Риме. Ожидается, что траурная церемония пройдет в воскресенье.
В последний раз церемония госпохорон проводилась в Италии в июне, когда на 87-м году жизни скончался Сильвио Берлускони, который четырежды возглавлял национальное правительство.
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