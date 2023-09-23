https://ria.ru/20230923/napolitano-1898163015.html
В Италии объявят национальный траур из-за смерти экс-президента Наполитано
В Италии объявят национальный траур из-за смерти экс-президента Наполитано - РИА Новости, 23.09.2023
В Италии объявят национальный траур из-за смерти экс-президента Наполитано
Правительство Италии приняло решение о проведении церемонии государственных похорон бывшего президента республики Джорджо Наполитано, в этот день будет объявлен РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T08:20
2023-09-23T08:20
2023-09-23T08:20
в мире
италия
джорджо наполитано
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РИМ, 23 сен – РИА Новости. Правительство Италии приняло решение о проведении церемонии государственных похорон бывшего президента республики Джорджо Наполитано, в этот день будет объявлен национальный траур, сообщил секретарь Совета министров Альфредо Мантовано. Бывший президент Италии, пожизненный сенатор Джорджо Наполитано скончался в Риме в пятницу на 99-м году жизни. Он возглавлял итальянское государство с мая 2006 по январь 2015 года и стал первым в истории президентом республики, который был переизбран на второй срок. Соболезнования в связи с кончиной Наполитано выразили президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Джорджа Мелони, представители ведущих политических сил страны. Скорбь по случаю смерти экс-президента выразил папа Римский Франциск. "Вследствие смерти бывшего президента республики, пожизненного сенатора Джорджо Наполитано предписывается до дня проведения государственных похорон приспустить национальные и европейские флаги на общественных зданиях по всей национальной территории и в итальянских дипломатических и консульских представительствах за рубежом. В день проведения государственных похорон будет объявлен национальный траур", - говорится в распоряжении, подписанном Мантовано. Ранее председатель Сената республики Иньяцио Ла Русса объявил, что гражданская панихида состоится в здании верхней палаты национального парламента в Риме. Ожидается, что траурная церемония пройдет в воскресенье. В последний раз церемония госпохорон проводилась в Италии в июне, когда на 87-м году жизни скончался Сильвио Берлускони, который четырежды возглавлял национальное правительство.
https://ria.ru/20180425/1519347133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, джорджо наполитано
В мире, Италия, Джорджо Наполитано
В Италии объявят национальный траур из-за смерти экс-президента Наполитано
В Италии объявят траур из-за смерти экс-президента Джорджо Наполитано
РИМ, 23 сен – РИА Новости. Правительство Италии приняло решение о проведении церемонии государственных похорон бывшего президента республики Джорджо Наполитано, в этот день будет объявлен национальный траур, сообщил секретарь Совета министров Альфредо Мантовано.
Бывший президент Италии, пожизненный сенатор Джорджо Наполитано скончался в Риме
в пятницу на 99-м году жизни. Он возглавлял итальянское государство с мая 2006 по январь 2015 года и стал первым в истории президентом республики, который был переизбран на второй срок. Соболезнования в связи с кончиной Наполитано выразили президент Италии Серджо Маттарелла
, премьер-министр Джорджа Мелони
, представители ведущих политических сил страны. Скорбь по случаю смерти экс-президента выразил папа Римский Франциск
.
"Вследствие смерти бывшего президента республики, пожизненного сенатора Джорджо Наполитано предписывается до дня проведения государственных похорон приспустить национальные и европейские флаги на общественных зданиях по всей национальной территории и в итальянских дипломатических и консульских представительствах за рубежом. В день проведения государственных похорон будет объявлен национальный траур", - говорится в распоряжении, подписанном Мантовано.
Ранее председатель Сената республики Иньяцио Ла Русса объявил, что гражданская панихида состоится в здании верхней палаты национального парламента в Риме. Ожидается, что траурная церемония пройдет в воскресенье.
В последний раз церемония госпохорон проводилась в Италии в июне, когда на 87-м году жизни скончался Сильвио Берлускони
, который четырежды возглавлял национальное правительство.
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