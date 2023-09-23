https://ria.ru/20230923/motofestival-1898148339.html

В Москве временно перекроют Садовое кольцо

В Москве временно перекроют Садовое кольцо - РИА Новости, 23.09.2023

В Москве временно перекроют Садовое кольцо

Садовое кольцо перекроют в субботу из-за проведения московского мотофестиваля, движение по внешней стороне возобновится сразу после прохождения колонны. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T01:22

2023-09-23T01:22

2023-09-23T05:28

общество

садовое кольцо (москва)

москва

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860616139_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6a3d711727c139d09f2f14e04e7c19b6.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Садовое кольцо перекроют в субботу из-за проведения московского мотофестиваля, движение по внешней стороне возобновится сразу после прохождения колонны.В столичном департаменте транспорта сообщили, что движение по внешней стороне Садового кольца закроют 23 сентября в 13:50. Его возобновят сразу после прохождения колонны в рамках московского мотофестиваля.Кроме того, с 00.01 до 16.00 будут закрыты улица Маши Порываевой и проспект Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой.Парковка будет недоступна с 00.01 до 23.59 23 сентября.

https://ria.ru/20230923/festival-1898147061.html

садовое кольцо (москва)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, садовое кольцо (москва), москва, городское хозяйство москвы