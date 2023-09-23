https://ria.ru/20230923/motofestival-1898148339.html
В Москве временно перекроют Садовое кольцо
В Москве временно перекроют Садовое кольцо - РИА Новости, 23.09.2023
В Москве временно перекроют Садовое кольцо
Садовое кольцо перекроют в субботу из-за проведения московского мотофестиваля, движение по внешней стороне возобновится сразу после прохождения колонны. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T01:22
2023-09-23T01:22
2023-09-23T05:28
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Садовое кольцо перекроют в субботу из-за проведения московского мотофестиваля, движение по внешней стороне возобновится сразу после прохождения колонны.В столичном департаменте транспорта сообщили, что движение по внешней стороне Садового кольца закроют 23 сентября в 13:50. Его возобновят сразу после прохождения колонны в рамках московского мотофестиваля.Кроме того, с 00.01 до 16.00 будут закрыты улица Маши Порываевой и проспект Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой.Парковка будет недоступна с 00.01 до 23.59 23 сентября.
https://ria.ru/20230923/festival-1898147061.html
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общество, садовое кольцо (москва), москва, городское хозяйство москвы
Общество, Садовое кольцо (Москва), Москва, Городское хозяйство Москвы
В Москве временно перекроют Садовое кольцо
Садовое кольцо в субботу перекроют из-за проведения московского мотофестиваля