У здания суда в Молдавии проходит акция протеста
Сторонники оппозиционного "Возрождения" проводят митинг у здания суда в Молдавии
© SputnikМитинг у здания суда в поддержку Александра Нестеровского
© Sputnik
Митинг у здания суда в поддержку Александра Нестеровского
КИШИНЕВ, 23 сен — РИА Новости. Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" проводят акцию протеста перед зданием суда, где будут рассматривать вопрос об аресте депутата парламента, одного из лидеров политформирования Александра Нестеровского.
Прокуратура республики 21 сентября провела двадцать обысков у председателя партии Натальи Параски и других членов "Возрождения" по делу о незаконном финансировании политформирования. Парламент одобрил запрос прокуратуры и лишил депутатской неприкосновенности Нестеровского и Лозован, в тот же день их задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и незаконном финансировании политсилы при участии лидера запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илана Шора.
Протестующие скандируют "Долой Майю Санду". Они вышли с плакатами "Долой диктатуру", "Верните демократию". Прокуроры требуют для Нестеровского 30 дней ареста. Адвокаты депутата настаивают на домашнем аресте.
В пятницу члены и активисты партии "Возрождение" провели акцию протеста у здания Национального антикоррупционного центра в Кишиневе, требуя освободить депутатов и прекратить "политические репрессии".
Представители партии "Возрождение" регулярно проводят пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политформирование запустило сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" неконституционной. В конце августа политсила объявила о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).