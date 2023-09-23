https://ria.ru/20230923/moldaviya-1898188735.html

У здания суда в Молдавии проходит акция протеста

У здания суда в Молдавии проходит акция протеста - РИА Новости, 23.09.2023

У здания суда в Молдавии проходит акция протеста

Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" проводят акцию протеста перед зданием суда, где будут рассматривать вопрос об аресте депутата... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T12:39

2023-09-23T12:39

2023-09-23T14:37

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

илан шор

евросоюз

евразийский экономический союз

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КИШИНЕВ, 23 сен — РИА Новости. Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" проводят акцию протеста перед зданием суда, где будут рассматривать вопрос об аресте депутата парламента, одного из лидеров политформирования Александра Нестеровского.Прокуратура республики 21 сентября провела двадцать обысков у председателя партии Натальи Параски и других членов "Возрождения" по делу о незаконном финансировании политформирования. Парламент одобрил запрос прокуратуры и лишил депутатской неприкосновенности Нестеровского и Лозован, в тот же день их задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и незаконном финансировании политсилы при участии лидера запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илана Шора.Протестующие скандируют "Долой Майю Санду". Они вышли с плакатами "Долой диктатуру", "Верните демократию". Прокуроры требуют для Нестеровского 30 дней ареста. Адвокаты депутата настаивают на домашнем аресте.В пятницу члены и активисты партии "Возрождение" провели акцию протеста у здания Национального антикоррупционного центра в Кишиневе, требуя освободить депутатов и прекратить "политические репрессии". Представители партии "Возрождение" регулярно проводят пикеты у правительственных ведомств, у представительств стран и организаций ЕС, чтобы привлечь внимание к проблемам внутри страны. В июле политформирование запустило сбор подписей за признание правящей партии "Действие и солидарность" неконституционной. В конце августа политсила объявила о запуске процесса сбора подписей для вступления республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

https://ria.ru/20230922/moldaviya-1897968410.html

https://ria.ru/20230923/falsifikatsiya-1898147650.html

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Влада Копылова

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Влада Копылова

в мире, молдавия, кишинев, майя санду, илан шор, евросоюз, евразийский экономический союз