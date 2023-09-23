https://ria.ru/20230923/miting-1898219513.html

СМИ: новый митинг против растраты бюджетных средств прошел в Киеве

СМИ: новый митинг против растраты бюджетных средств прошел в Киеве - РИА Новости, 23.09.2023

СМИ: новый митинг против растраты бюджетных средств прошел в Киеве

Новый митинг против растраты бюджетных средств прошел в субботу возле администрации Киева, передает издание "Liga.net". РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T16:51

2023-09-23T16:51

2023-09-23T16:59

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Новый митинг против растраты бюджетных средств прошел в субботу возле администрации Киева, передает издание "Liga.net". Шестнадцатого сентября украинское агентство УНИАН сообщало, что в Одессе и Киеве прошли митинги против растраты бюджетных средств, протестующие требовали прекратить отмывать деньги на тендерах. "У мэрии Киева в субботу, 23 сентября, устроили акцию протеста против использования бюджетных денег на закупки, без которых можно обойтись", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиардов долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.

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