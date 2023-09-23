Генсек ООН пытается восстановить зерновую сделку, заявил Лавров
Лавров: генсек ООН ищет искусственные пути обхода санкций против России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ООН, 23 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш ищет искусственные "пути обхода" санкций против России для восстановления зерновой сделки, но понимает, что ничего не может сделать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Министр отметил, что был удивлен, когда генеральный секретарь в интервью накануне сессии Генассамблеи стал говорить о том, что он по-прежнему добивается выполнения меморандума между ООН и Россией. Как отметил Лавров, "во всех своих действиях он (Гуртерреш - ред.) ни на дюйм не выходит из режима санкций и не нарушает режим односторонних санкций, которые незаконно наложены на РФ американцами и прочими западными их союзниками".
"Это очень показательный ответ. Он понимает, что он ничего не может сделать, потому что за год с лишним ему дали понять, что "даже не думай о том, что санкции будут смягчены для того, чтобы эту часть пакета осуществить". Поэтому он ищет какие-то искусственные пути обхода этих санкций. Он признает, что он работает в их рамках ", - сказал министр на пресс-конференции в субботу.
"Отсюда появляется не Россельхозбанк, а какой-то филиал в Люксембург, у которого нет даже лицензии на проведение банковских операций. Отсюда появляется, насчет банковских переводов, попытка на разовой основе договариваться с какими-то американскими банками. То есть то, что нам предлагали, означает следующее: завтра возобновляем украинскую часть сделки, а вашу еще пару месяцев будем стараться обсуждать и достигать решений", - подчеркнул Лавров.