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Лавров рассказал, кто пытается подорвать влияние России в Армении - РИА Новости, 23.09.2023
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20:02 23.09.2023 (обновлено: 20:15 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898245326.html
Лавров рассказал, кто пытается подорвать влияние России в Армении
Лавров рассказал, кто пытается подорвать влияние России в Армении - РИА Новости, 23.09.2023
Лавров рассказал, кто пытается подорвать влияние России в Армении
В Армении есть мощнейшее лобби из неправительственных организаций, которые пытаются подорвать влияние России в стране, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T20:02
2023-09-23T20:15
россия
армения
в мире
сергей лавров
оон
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ООН, 23 сен — РИА Новости. В Армении есть мощнейшее лобби из неправительственных организаций, которые пытаются подорвать влияние России в стране, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров."То, что в Армении, как и в целом в ряде других стран бывшего Советского Союза есть мощнейшее лобби в лице созданных, в том числе и по линии многих западных фондов, прослойка неправительственных организаций, которые продвигают интересы США и их союзников, а эти интересы заключаются в том, чтобы там подорвать влияние России — это факт. Таких организаций там много", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН."Мы к этому относимся как к искусственно нагнетаемым страстям. Мы знаем, кто в этом заинтересован и кто этим руководит. К сожалению, армянское руководство периодически само подливает масло в огонь", — добавил министр.
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898247205.html
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россия, армения, в мире, сергей лавров, оон, сша
Россия, Армения, В мире, Сергей Лавров, ООН, США
Лавров рассказал, кто пытается подорвать влияние России в Армении

Лавров: в Армении есть мощное лобби из НПО, пытающееся подорвать влияние России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 сен — РИА Новости. В Армении есть мощнейшее лобби из неправительственных организаций, которые пытаются подорвать влияние России в стране, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"То, что в Армении, как и в целом в ряде других стран бывшего Советского Союза есть мощнейшее лобби в лице созданных, в том числе и по линии многих западных фондов, прослойка неправительственных организаций, которые продвигают интересы США и их союзников, а эти интересы заключаются в том, чтобы там подорвать влияние России — это факт. Таких организаций там много", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«
"Мы к этому относимся как к искусственно нагнетаемым страстям. Мы знаем, кто в этом заинтересован и кто этим руководит. К сожалению, армянское руководство периодически само подливает масло в огонь", — добавил министр.
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