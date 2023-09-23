https://ria.ru/20230923/lavrov-1898245326.html

Лавров рассказал, кто пытается подорвать влияние России в Армении

Лавров рассказал, кто пытается подорвать влияние России в Армении - РИА Новости, 23.09.2023

Лавров рассказал, кто пытается подорвать влияние России в Армении

В Армении есть мощнейшее лобби из неправительственных организаций, которые пытаются подорвать влияние России в стране, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T20:02

2023-09-23T20:02

2023-09-23T20:15

россия

армения

в мире

сергей лавров

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ООН, 23 сен — РИА Новости. В Армении есть мощнейшее лобби из неправительственных организаций, которые пытаются подорвать влияние России в стране, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров."То, что в Армении, как и в целом в ряде других стран бывшего Советского Союза есть мощнейшее лобби в лице созданных, в том числе и по линии многих западных фондов, прослойка неправительственных организаций, которые продвигают интересы США и их союзников, а эти интересы заключаются в том, чтобы там подорвать влияние России — это факт. Таких организаций там много", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН."Мы к этому относимся как к искусственно нагнетаемым страстям. Мы знаем, кто в этом заинтересован и кто этим руководит. К сожалению, армянское руководство периодически само подливает масло в огонь", — добавил министр.

https://ria.ru/20230923/lavrov-1898247205.html

россия

армения

сша

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россия, армения, в мире, сергей лавров, оон, сша