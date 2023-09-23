https://ria.ru/20230923/lavrov-1898244485.html

Лавров прокомментировал заявления о "краже" украинских детей

Лавров прокомментировал заявления о "краже" украинских детей - РИА Новости, 23.09.2023

Лавров прокомментировал заявления о "краже" украинских детей

Генсек ООН Антониу Гуттереш должен обосновать сделанные на Совбезе по Украине заявления о якобы "краже" Россией детей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T19:55

2023-09-23T19:55

2023-09-23T20:40

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ООН, 23 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гуттереш должен обосновать сделанные на Совбезе по Украине заявления о якобы "краже" Россией детей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В среду на заседании СБ ООН по Украине Гутерреш обвинил РФ в "насильственном перемещении украинских гражданских лиц, включая детей, на территорию, находящуюся под контролем России, или в Российскую Федерацию". При этом он не привел никаких конкретных доказательств своих утверждений."Ждем, что генеральный секретарь все-таки как-то обоснует заявления, которые он делает, потому что он должен выступать от имени секретариата ООН, как написано в Уставе... Не допуская отход от статьи 100 Устава ООН, которая гласит, что все сотрудники секретариата во главе с генсекретарем должны быть бесстрастны, работать бесстрастно, нейтрально, не получая указаний ни от какого-то правительства. Так что ждем ответов", - заявил Лавров на брифинге по итогам недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.Лавров предположил, что не соответствующие действительности заявления Гутерреша удивили многих."Думаю, многих удивило выступление генерального секретаря на заседании Совбеза, где он вдруг неожиданно помимо прочих утверждений, не соответствующих действительности, о том, что происходит на Украине, вдруг решил сделать очень обширный пассаж о теме детей, пропавших, похищенных, скрываемых, тех, кого голодом морят", - добавил министр."В отличие от Бучи, где фамилии нам никто не говорит, мы фамилии живых детей давным-давно всем показали и ждем, когда кто-то из родственников, если они объявятся, подтвердят, что они родственники, они немедленно этого ребенка заберут. Основная масса этих людей - это те, кто жил в детских домах, которых родители передали в детские дома по разным причинам. Когда началась специальная военная операция, мы их вывезли в безопасное место", - сказал он на пресс-конференции в субботу."Мы никогда не скрывали фамилии этих детей, которых мы вывезли, и никогда не скрывали место, где они находятся, и всегда приглашали и продолжаем приглашать родителей, если они объявятся, приехать и забрать своих детей", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20230922/zasedanie-1898087078.html

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Лавров прокомментировал заявление генсека ООН о "краже" украинских детей Лавров ООН 2023-09-23T19:55 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, оон, сергей лавров, россия, антониу гуттереш, генеральная ассамблея оон