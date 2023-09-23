https://ria.ru/20230923/lavrov-1898243354.html

Лавров раскритиковал "формулу мира" Зеленского

Лавров раскритиковал "формулу мира" Зеленского - РИА Новости, 23.09.2023

Лавров раскритиковал "формулу мира" Зеленского

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "формула мира" Владимира Зеленского абсолютно нереализуема, все об этом знают. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T19:48

2023-09-23T19:48

2023-09-23T20:01

в мире

россия

вашингтон (штат)

лондон

сергей лавров

владимир зеленский

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ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "формула мира" Владимира Зеленского абсолютно нереализуема, все об этом знают."Мы руководствуемся голой действительностью, а она такова, что Зеленский и все, кто им руководит в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе, в один голос твердо говорят: никакой другой основы для мира, кроме "формулы Зеленского" не существует, а "формула Зеленского", это, я даже не знаю, можно по-разному ее описывать, но она абсолютно нереализуема, и все это знают", - сказал он в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20230918/formula-1896885725.html

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вашингтон (штат)

лондон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, вашингтон (штат), лондон, сергей лавров, владимир зеленский