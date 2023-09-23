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Лавров раскритиковал "формулу мира" Зеленского - РИА Новости, 23.09.2023
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19:48 23.09.2023 (обновлено: 20:01 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898243354.html
Лавров раскритиковал "формулу мира" Зеленского
Лавров раскритиковал "формулу мира" Зеленского - РИА Новости, 23.09.2023
Лавров раскритиковал "формулу мира" Зеленского
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "формула мира" Владимира Зеленского абсолютно нереализуема, все об этом знают. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T19:48
2023-09-23T20:01
в мире
россия
вашингтон (штат)
лондон
сергей лавров
владимир зеленский
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "формула мира" Владимира Зеленского абсолютно нереализуема, все об этом знают."Мы руководствуемся голой действительностью, а она такова, что Зеленский и все, кто им руководит в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе, в один голос твердо говорят: никакой другой основы для мира, кроме "формулы Зеленского" не существует, а "формула Зеленского", это, я даже не знаю, можно по-разному ее описывать, но она абсолютно нереализуема, и все это знают", - сказал он в ходе пресс-конференции.
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россия
вашингтон (штат)
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в мире, россия, вашингтон (штат), лондон, сергей лавров, владимир зеленский
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Лондон, Сергей Лавров, Владимир Зеленский
Лавров раскритиковал "формулу мира" Зеленского

Лавров: "формула мира" Зеленского абсолютно нереализуема, и все это знают

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "формула мира" Владимира Зеленского абсолютно нереализуема, все об этом знают.
"Мы руководствуемся голой действительностью, а она такова, что Зеленский и все, кто им руководит в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе, в один голос твердо говорят: никакой другой основы для мира, кроме "формулы Зеленского" не существует, а "формула Зеленского", это, я даже не знаю, можно по-разному ее описывать, но она абсолютно нереализуема, и все это знают", - сказал он в ходе пресс-конференции.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
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В миреРоссияВашингтон (штат)ЛондонСергей ЛавровВладимир Зеленский
 
 
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